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В Петербурге заложили корабль противоминной обороны "Яков Баляев"

27.12.2017 РИА Новости 105 0
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Рабочие на Средне-Невском судостроительном заводе. Архивное фото
Рабочие на Средне-Невском судостроительном заводе. Архивное фото.
Источник: © Фото : Средне-Невский судостроительный завод

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ России "Яков Баляев" заложили во вторник на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает корреспондент РИА Новости.

Морской тральщик "Яков Баляев" - пятый по счету корабль и третий корабль серии, который в этом году заложен на стапелях завода. В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева кораблю присвоено имя матроса, наводчика ручного пулемета 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота Якова Илларионовича Баляева.

Головной корабль этого проекта "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ, три следующих корабля ("Георгий Курбатов", "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов") находятся на разных этапах строительства.

Корабль проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.

Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.

"У нас радостное событие: мы закладываем корабль из серии 12700 "Яков Баляев". Яков Баляев - тихоокеанец, матрос, герой Советского Союза. Мы чтим память героев Великой Отечественной войны, и поэтому называем корабли в их честь", - сказал на церемонии закладки корабля генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо.

По его словам, перед заводом стоят большие задачи. "Мы будем дальше двигаться, внедряя самые современные методы и технологии в судостроении", - отметил руководитель предприятия.

"Для нас, военных моряков, особая честь служить на таких кораблях, которые построены в соответствии с мировыми тенденциями кораблестроения", - сказал на церемонии закладки заместитель начальника управления кораблестроения ВМФ РФ Михаил Краснопеев.
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Георгий Курбатов
Иван Антонов
Компании
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
пр. 12700
ТОФ

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