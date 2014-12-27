Большой десантный корабль Черноморского флота "Орск" включен в состав кораблей постоянной готовности
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Большой десантный корабль БДК "Орск".
Источник: pvo.guns.ru
ЦАМТО, 26 декабря. Экипаж прошедшего ремонт БДК "Орск" завершил обязательный цикл подготовки, предусмотренной после выхода корабля из ремонта, и подтвердил необходимый уровень организации корабельной службы при стоянке в базе, а также способность выполнять задачи в море.
"Орск" совместно с подразделением морской пехоты принял участие в тактико-специальном занятии по погрузке и высадке техники и десанта на необорудованное побережье, выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской, воздушной и наземной целям.
По итогам мероприятий боевой подготовки БДК "Орск" включен в состав кораблей постоянной готовности Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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26.12.2017
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