Большой десантный корабль Черноморского флота "Орск" включен в состав кораблей постоянной готовности



Большой десантный корабль БДК "Орск".

Источник: pvo.guns.ru Большой десантный корабль БДК "Орск".Источник: pvo.guns.ru

ЦАМТО, 26 декабря. Экипаж прошедшего ремонт БДК "Орск" завершил обязательный цикл подготовки, предусмотренной после выхода корабля из ремонта, и подтвердил необходимый уровень организации корабельной службы при стоянке в базе, а также способность выполнять задачи в море.

"Орск" совместно с подразделением морской пехоты принял участие в тактико-специальном занятии по погрузке и высадке техники и десанта на необорудованное побережье, выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской, воздушной и наземной целям.

По итогам мероприятий боевой подготовки БДК "Орск" включен в состав кораблей постоянной готовности Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.