Новый министр обороны Чехии проведет ревизию ряда ключевых проектов по закупке ВиВТ



Военно-транспортный самолет C-295 ВВС Чехии.

Источник: airwar.ru Военно-транспортный самолет C-295 ВВС Чехии.Источник: airwar.ru

ЦАМТО, 26 декабря. Новый министр обороны Чехии Карла Шлехтова, которая была назначена на эту должность 13 декабря, объявила о намерении провести тщательную оценку ряда ключевых проектов по закупке вооружений и военной техники (ВиВТ).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление К.Шлехтовой 18 декабря местным СМИ, она намерена проверить контракты, которые были подготовлены, но не подписаны ее предшественником Мартином Стропницким.

В частности, новый министр хотела бы узнать подробности о том, почему чешское правительство ведет переговоры с правительствами США и Италии относительно закупки вертолетов и почему чешское оборонное ведомство намерено приобрести именно 12 платформ. Также она планирует ознакомиться с деталями всех предстоящих крупномасштабных закупок.

Как известно, специалисты отдела по закупкам Минобороны Чехии, когда ведомство возглавлял М.Стропницкий, вели переговоры с Министерством обороны США и с итальянским правительством о приобретении вертолетов UH-1Y компании Bell и AW-139 Leonardo. Существует ряд других крупных контрактов, которые были подготовлены, но не подписаны. К ним относится закупка более 40 бронемашин класса MRAP "Титус" 6x6 компании Nexter и восьми радиолокационных станций EL-M2084 MMR IAI/Elta.

Как отмечает Jane's со ссылкой на источники в Министерстве обороны Чехии, большинство специалистов отдела по закупкам военного ведомства, которые готовили перспективные контракты во время пребывания в должности министра М.Стропницкого, либо подали в отставку, либо переведены в другие департаменты Минобороны Чехии.