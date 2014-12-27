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С компанией Boeing подписан первый контракт в рамках программы поставки ВВС Катара истребителей F-15QA

27.12.2017 ЦАМТО 92 0
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Boeing F-15SA
Один из проходящих отработку комплекса вооружения в США построенных для ВВС Саудовской Аравии многофункциональных истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-003). Палмдейл, 27.04.2017. Предполагается, что приобретаемые Катаром истребители F-15QA будут близки по оборудованию к саудовским F-15SA.
Источник: twitter.com/MbKS15

ЦАМТО, 26 декабря. Министерство обороны США объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Boeing первого контракта в рамках программы поставки истребителей F-15 для Военно-воздушных сил Катара.

Подписанный в рамках программы "Иностранные военные продажи" контракт стоимостью 6,173 млрд. долл. предусматривает поставку ВВС Катара 36 новых самолетов в конфигурации F-15QA (Qatar Advanced). Работы будут выполняться на предприятии в Сент-Луисе (шт.Миссури) и, как планируется, завершатся к 30 декабря 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, министр обороны США Джеймс Мэттис и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мохаммед аль-Атыйя (Khalid bin Mohammed Al Attiyah) 14 июня 2017 года подписали в Вашингтоне предварительное соглашение о намерениях по вопросу продажи истребителей F-15QA для катарских ВВС. Общая стоимость поставки была оценена в 12 млрд. долл.

Ранее, в ноябре 2016 года, Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 72 многоцелевых истребителей F-15QA, а также связанных с контрактом вооружений, услуг обучения и материально-технического обеспечения. Общая стоимость продажи была оценена в сумму 21,1 млрд. долл.

В 2015 году ввиду затянувшейся процедуры согласования продажи американских истребителей, МО Катара подписало с французской компанией Dassault Aviation контракт на поставку 24 истребителей "Рафаль", а 7 декабря 2017 года Катар реализовал опцион на поставку 12 дополнительных французских самолетов. Компания BAE Systems 10 декабря заключила с правительством Катара контракт стоимостью 5 млрд. фунтов стерлингов (около 8 млрд. долл.) на поставку ВВС страны 24 многоцелевых истребителей "Тайфун". Данные закупки закономерно привели к сокращению наполовину заказа на поставку F-15QA.

Если все эти программы будут реализованы в полном объеме, парк современных боевых самолетов ВВС Катара увеличится с 12 устаревших "Мираж-2000" до 96 современных многоцелевых боевых самолетов.

Государственный департамент США 1 ноября 2017 года также одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и услуг для поддержки поставляемых истребителей F-15QA. Общая стоимость продажи может составить 1,1 млрд. долл.

F-15QA "Эдванд Игл" – последняя версия разработанного Boeing самолета, которая также была заказана Саудовской Аравией под обозначением F-15SA. Этот истребитель оснащен двумя дополнительными подкрыльевыми узлами подвески (всего их 11), улучшенными средствами отображения информации в кабине, электродистанционной системой управления и РЛС с АФАР APG-63(V)3.
26.12.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Саудовская Аравия
США
Франция
Продукция
EF-2000
F-15
Mirage-2000
Rafale
Компании
BAE Systems
Boeing
Dassault
Проекты
АФАР

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