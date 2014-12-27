ВЦИОМ: россияне одобряют деятельность ВС РФ и хотели бы видеть своих родных в их рядах



Источник: © Петр Ковалев/ТАСС Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Свыше 90% опрошенных считают, что Вооруженные силы способны защитить страну в случае военной угрозы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян (88%) с одобрением относятся к деятельности Вооруженных сил России и хотели бы видеть своих близких родственников в рядах военнослужащих (68%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"За пять лет уровень одобрения деятельности российской армии вырос от 52% до 88%. Третий год подряд россияне отмечают войну в Сирии и в том числе успехи российской армии как одно из главных мировых событий года (в 2017 году - 38%)", - говорится в исследовании социологов.

Рекордное число россиян хотели бы видеть своих родных в рядах военнослужащих: об этом заявили 68% респондентов (47% в 2015 году, 53% в 2014 году). Растет оценка россиянами состояния российской армии - об "очень хорошем/хорошем состоянии" ВС сказали 62% опрошенных (по сравнению с 13% в 2011 году). Отмечается и улучшение общей ситуации в армии - об этом заявили две трети опрошенных (64%, столько же положительно оценили бытовые условия рядового состава), 84% также считают, что повысилась общая боеспособность вооруженных сил.

Большинство опрошенных (93%) считают, что российские вооруженные силы способны защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других стран, обратного мнения придерживается только 3%. Актуальными задачами армии россияне назвали не только защиту границ (43%), но и улучшение материально-технической базы (32%), а также повышение профессионализма военнослужащих (13%).

Исследования проведены в октябре-ноябре 2017 года, они включали всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник", ежемесячный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Экспресс", всероссийский опрос населения в рамках НИР "Доверие Вооруженным силам РФ", опрос представителей целевых групп в рамках НИР "Доверие Вооруженным силам РФ".