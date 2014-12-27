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Шойгу рассказал, что станет приоритетом для российских Вооруженных сил

27.12.2017 РИА Новости 121 0
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Министр обороны России Сергей Шойгу. 21 декабря 2017
Министр обороны России Сергей Шойгу. 21 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ России станет приоритетом для Вооруженных сил РФ в ближайшей перспективе, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Впереди предстоит многое сделать. Много работы. Вы все слышали выступление и поручения Верховного главнокомандующего Владимира Путина", - сказал Шойгу.

"Помимо этого в конце года мы также посмотрим итоги выполнения поручений президента РФ, данных как указами 2012 года, так и, безусловно, те поручения, которые давались им на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже десять, и по большей части они касаются перевооружения армии. Но и, конечно, есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. В данном случае, я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (РФ) и, безусловно, все, что связано с укреплением наших западных границ", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в этом направлении уже проделана большая работа, связанная с размещением соединений. "И здесь я не могу не отметить активную работу и командующих округами, и строителей, и, безусловно, тех, кто занимался размещением дивизий", - заключил глава Минобороны.
26.12.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика

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