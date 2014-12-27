ОКБ им. Симонова получило контракт от Минобороны РФ на выполнение аванпроекта по созданию высокоскоростного БЛА
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Второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" (бортовой номер "02") разработки АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) при участии АО "Группа Кронштадт" (Санкт-Петербург), на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Казань, 16.05.2017.
Источник: www.business-gazeta.ru (via altyn73.livejournal.com )
ЦАМТО, 26 декабря. Объединенное конструкторское бюро (ОКБ) им.Симонова получило контракт от Минобороны РФ на выполнение аванпроекта по созданию перспективного высокоскоростного БЛА самолетного типа, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на неназванный источник в ОПК.
"В рамках проекта предполагается создание тяжелого БЛА массой порядка 4-5 тонн, который будет иметь скорость 750-950 км/ч. Он должен быть оснащен турбореактивным двигателем, обеспечивающим беспилотному аппарату скорости полета, по крайней мере, вдвое превышающие скорости винтовых беспилотников аналогичного класса", – сказал собеседник агентства.
Контракт был выдан ОКБ имени Симонова по результатам конкурса, в котором также принимали участие компании ОКБ имени Яковлева, КБ Туполева и "Кронштадт".
Расположенное в Казани ОКБ имени Симонова, именовавшееся ранее ОКБ "Сокол", в настоящее время занято разработкой тяжелого БЛА близкой размерности "Альтаир" в рамках темы "Альтиус". Это средневысотный аппарат большой продолжительности полета (до 48 ч), отмечает агентство.
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26.12.2017
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