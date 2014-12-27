ОКБ им. Симонова получило контракт от Минобороны РФ на выполнение аванпроекта по созданию высокоскоростного БЛА



Второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" (бортовой номер "02") разработки АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) при участии АО "Группа Кронштадт" (Санкт-Петербург), на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Казань, 16.05.2017.

Источник: www.business-gazeta.ru (via altyn73.livejournal.com ) Второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" (бортовой номер "02") разработки АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) при участии АО "Группа Кронштадт" (Санкт-Петербург), на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Казань, 16.05.2017.Источник: www.business-gazeta.ru (via altyn73.livejournal.com )

ЦАМТО, 26 декабря. Объединенное конструкторское бюро (ОКБ) им.Симонова получило контракт от Минобороны РФ на выполнение аванпроекта по созданию перспективного высокоскоростного БЛА самолетного типа, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на неназванный источник в ОПК.

"В рамках проекта предполагается создание тяжелого БЛА массой порядка 4-5 тонн, который будет иметь скорость 750-950 км/ч. Он должен быть оснащен турбореактивным двигателем, обеспечивающим беспилотному аппарату скорости полета, по крайней мере, вдвое превышающие скорости винтовых беспилотников аналогичного класса", – сказал собеседник агентства.

Контракт был выдан ОКБ имени Симонова по результатам конкурса, в котором также принимали участие компании ОКБ имени Яковлева, КБ Туполева и "Кронштадт".

Расположенное в Казани ОКБ имени Симонова, именовавшееся ранее ОКБ "Сокол", в настоящее время занято разработкой тяжелого БЛА близкой размерности "Альтаир" в рамках темы "Альтиус". Это средневысотный аппарат большой продолжительности полета (до 48 ч), отмечает агентство.