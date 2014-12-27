Пятый стеклопластиковый тральщик "Яков Баляев" заложат в Петербурге
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Базовый тральщик пр.12700, ЗХИ, лето 2016г.
Источник: http://forums.airbase.ru/
Строительство корабля будет вестись на Средне-Невском судостроительном заводе
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Пятый по счету корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев" заложат во вторник на Средне-Невском судостроительном заводе. Об этом ТАСС сообщили на предприятии.
"В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Королева строящемуся кораблю присвоено имя матроса, наводчика ручного пулемета 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота Якова Илларионовича Баляева", - сообщили в пресс-службе завода.
В торжественной церемонии примут участие руководители и представители Военно-морского флота России, Объединенной судостроительной корпорации, Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", ветераны ВМФ и судостроительной отрасли.
Морской тральщик "Яков Баляев" - четвертый серийный (пятый по счету) корабль, который будет заложен на стапелях завода. Торжественная церемония закладки состоится в новом цехе, открытом в апреле 2017 года в рамках общей модернизации предприятия.
Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ, три следующих корабля "Георгий Курбатов", "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов" находятся на разных этапах строительства.
Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Также они могут использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.
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26.12.2017
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