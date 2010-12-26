Испытания новых украинских ракет попали на видео
|
|
Система залпового огня "Смерч" ВС Украины.
Источник: rg.ru
Концерн "Укроборонпром" опубликовал видео испытаний 300-миллиметровых корректируемых ракеты "Ольха" для советской системы залпового огня "Смерч". Точностью оружия похвастался в Twitter и глава Украины Петр Порошенко. Все четыре ракеты попали в цель, написал он.
Между тем эксперты военного блога отметили, что украинская "Ольха" - не более чем вариант штатной ракеты РСЗО "Смерч" с новым блоком управления, разработанным КБ "Луч". Система наведения "Ольхи" использует коррекцию по GPS и может быть легко заблокирована средствами радиоэлектронной борьбы. Заглушать сигналы спутниковой навигации умеют даже сравнительно маломощные станции РЭБ, размещенные на беспилотниках.
РСЗО "Смерч" - самая мощная в линейке советских систем залпового огня, дальность ее стрельбы 120 километров. Залп системы накрывает территорию, равную 100 футбольным полям. Шесть "Смерчей" способны остановить огнем наступающую мотострелковую дивизию.
В российской армии на смену "Смерчам" приходит РСЗО "Торнадо-С" с навигацией ГЛОНАСС и автоматизированной системой управления огнем. Благодаря стабилизации снаряда при пуске и автономной коррекции в полете рассеивание при стрельбе залпом не превышает 0,3 процента. Разработана и ракета-наводчик с беспилотником внутри. Выпущенная первой, она находит цели и руководит их поражением. Дальность стрельбы "Торнадо" может быть увеличена до 200 километров.
Антон Валагин
|
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.03.2016 Украина прикроется ракетами «Ольха»
05.04.2016 Украина создает ракетный щит
20.06.2012 "Оборонка" Белоруссии: от России никуда не деться
14.06.2012 Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии
09.02.2017 СМИ: "Торнадо-С" оснастят сверхточной ракетой со спутниковой навигацией
23.11.2016 Страшно, аж жуть
29.08.2016 Новые испытания на Украине корректируемой ракеты "Вільха" для РСЗО "Смерч"
10.04.2015 А Батька-то, знай, зарабатывает