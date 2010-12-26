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Испытания новых украинских ракет попали на видео

26.12.2017 Российская газета 195 0
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Система залпового огня "Смерч"
Система залпового огня "Смерч" ВС Украины.
Источник: rg.ru

Концерн "Укроборонпром" опубликовал видео испытаний 300-миллиметровых корректируемых ракеты "Ольха" для советской системы залпового огня "Смерч". Точностью оружия похвастался в Twitter и глава Украины Петр Порошенко. Все четыре ракеты попали в цель, написал он.

Между тем эксперты военного блога отметили, что украинская "Ольха" - не более чем вариант штатной ракеты РСЗО "Смерч" с новым блоком управления, разработанным КБ "Луч". Система наведения "Ольхи" использует коррекцию по GPS и может быть легко заблокирована средствами радиоэлектронной борьбы. Заглушать сигналы спутниковой навигации умеют даже сравнительно маломощные станции РЭБ, размещенные на беспилотниках.



РСЗО "Смерч" - самая мощная в линейке советских систем залпового огня, дальность ее стрельбы 120 километров. Залп системы накрывает территорию, равную 100 футбольным полям. Шесть "Смерчей" способны остановить огнем наступающую мотострелковую дивизию.

В российской армии на смену "Смерчам" приходит РСЗО "Торнадо-С" с навигацией ГЛОНАСС и автоматизированной системой управления огнем. Благодаря стабилизации снаряда при пуске и автономной коррекции в полете рассеивание при стрельбе залпом не превышает 0,3 процента. Разработана и ракета-наводчик с беспилотником внутри. Выпущенная первой, она находит цели и руководит их поражением. Дальность стрельбы "Торнадо" может быть увеличена до 200 километров.


Антон Валагин
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Торнадо
Торнадо-С
Компании
Луч КБ
Укроборонпром
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС

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