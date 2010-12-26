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В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны

26.12.2017 РИА Новости 104 0
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Допинг-контроль на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи. Архивное фото
Допинг-контроль на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Допинговые скандалы, раскручиваемые Западом вокруг России, грубо нарушают международное право, принципы спорта и несут угрозу национальному суверенитету РФ, отмечает комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета.

"Антироссийская пропаганда, связанная с допинговыми скандалами, не имеет ничего общего с принципами спорта, грубо нарушает нормы международного права. Такое давление может нести угрозу национальному суверенитету", - подчеркнули члены комиссии.

По мнению сенаторов, такое давление может усиливаться в связи с предстоящими выборами президента РФ.
25.12.2017
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Россия

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