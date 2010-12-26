Гендиректор ВМП "АВИТЕК": "Госзаказ по выпуску военной и гражданской продукции выполнен досрочно"
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Одно из старейших предприятий России Вятское машиностроительное предприятие "АВИТЕК" начинало свою историю как первый в стране завод по производству авиационное вооружения. В настоящее время предприятие специализируется на выпуске средств спасения летчиков, катапультирующих кресел, грузоподъемных систем и механизмов для самолетов и вертолетов, а также различной гражданской продукции.
|Генеральный директор ВМП "АВИТЕК" Александр Иванов.
|Источник: www.militarynews.ru
- Александр Владимирович, как вы оцениваете итоги работы предприятия в 2017 году, на какие показатели по объёмам производства удалось выйти, соответствуют ли они плановым?
- Год был сложным, но коллектив успешно справился со всеми поставленными задачами. План производства изделий всех направлений - специальной и авиационной техники, гражданской продукции - и по объему, и по номенклатуре выполнен на 100%.
Коллектив завода исполнил все государственные заказы для министерства обороны, завершив их на три недели раньше установленного срока. В сжатые сроки освоены три вида новых авиационных изделий, которые предприятие производит по программе импортозамещения.
- Используются ли в производстве импортные комплектующие?
- Для специальной и авиационной техники импортные комплектующие у нас не используются. Наш завод уже полностью ориентирован на отечественные материалы.
- Появятся ли катапультные кресла вашего предприятия на новых самолетах, планируемых к поставкам ВКС России?
- "АВИТЕК" является заводом по серийному производству катапультных кресел для боевой авиации, разрабатываемых НПП "Звезда". Мы освоили выпуск новых кресел К-36Д пятой серии, которые устанавливаются на многофункциональный истребитель Су-35, а также будут устанавливаться на перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, разрабатываемый компаний "Сухой".
- Что пришлось менять в работе предприятия в связи с западными санкциями?
- Увеличивать интенсивность работы, поскольку стало больше заказов, практически, по всем направлениям.
- Насколько остро сегодня стоит проблема кадров с учётом специфики предприятия?
- Кадровая проблема на "АВИТЕКе" в целом решена. Сейчас сделан акцент на работе со специалистами IT, технологами, наладчиками и операторами нового оборудования, а также другим высококвалифицированным персоналом. Этому уделяется и будет уделяться особое внимание, в том числе в вопросах социального обеспечения, льгот и предоставления дополнительных возможностей. Созданы хорошие условия для повышения квалификации. Мы тесно сотрудничаем с высшими и средними учебными заведениями Кирова, Йошкар-Олы, Санкт-Петербурга по подготовке необходимых специалистов.
- В СМИ появились сообщения о возможном объединении ВМП "АВИТЕК" и Кировского машиностроительного предприятия (КМП). Действительно ли планируется такое объединение, какие задачи оно должно решить? Будет ли проводиться сокращение персонала в связи с этими планами?
- Предполагаемое объединение "АВИТЕКа" и КМП – это способ повышения эффективности производства путем внедрения и распространения современных стандартов цифровой экономики. Таким образом, после присоединения к "АВИТЕКу" КМП станет локомотивом в этом направлении. Сокращений персонала на предприятии ни до, ни после возможного объединения с КМП не планируется, уровень заработной платы как минимум не будет снижаться. Наоборот, стоит задача поднять зарплату до уровня КМП.
Само слияние двух предприятий в случае принятия решения о его проведении пройдет в форме присоединения КМП к АО "ВМП "АВИТЕК" и будет осуществлено не одномоментно, а в несколько этапов: организационно-штатный, технологический, социально-экономический и т.д. При этом выполнение производственных планов останется важнейшей задачей наряду с освоением новых технологий и оборудования.
Нужно понимать, что при строительстве нового завода (КМП) изначально планировалась тесная кооперация с "АВИТЕКом". На КМП ряд необходимых производств отсутствует, но они есть на нашем предприятии, причем, прошли процесс модернизации. Например, литейное производство, цех термообработки металлов, кузнечный цех и другие. А на КМП есть новый цех гальваники, что позволит закрыть старый на "АВИТЕКе".
Поэтому целесообразно объединить усилия и осуществлять кооперацию в рамках одного юридического лица, что позволит значительно усилить эффективность производства на каждом из предприятий и добиться необходимого экономического результата.
- Какие задачи ставит перед вами концерн ВКО "Алмаз-Антей" на следующий год?
- В течение двух лет мы должны наладить серийное производство двух изделий по спецтехнике. Кроме того, увеличивать долю продукции гражданского назначения. Мы уже сейчас в четыре раза увеличили ежемесячный выпуск кресел для машинистов локомотивов различных модификаций. После длительного перерыва на предприятии возобновлён выпуск тяжёлых ручных лебёдок гражданского назначения РЛ 1500. Изготовлена опытная партия и первая серийная партия поилок для крупного рогатого скота, которые уже используются на сельхозпредприятиях Кировской области.
Словом, предстоит решать масштабные трудные задачи, требующие максимальной концентрации, новых конструкторских и технологических решений, но наш коллектив имеет многолетний опыт по решению таких задач. Уверен, мы справимся.
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25.12.2017
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