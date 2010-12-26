СКР "Адмирал Макаров" завершил государственные испытания



Сторожевой корабль черноморского флота Пытливый. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Петросян Сторожевой корабль черноморского флота Пытливый. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Петросян

Калининград. 25 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" завершил программу государственных испытаний сторожевого корабля (СКР) проекта 1135.6 "Адмирал Макаров", сообщил "Интерфаксу" руководить пресс-службы предприятия Сергей Михайлов.

"В понедельник состоялось подписание акта о завершении государственных испытаний СКР "Адмирал Макаров". Акт пописали генеральный директор завода Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приёмки Миноброны РФ капитан 1 ранга Алексей Потешкин. Теперь на корабле будет проведена ревизия и подготовка к передаче его в состав Военно-морского флота России", - заявил С.Михайлов.

По его словам, подъем на корабле Андреевского флага и передача флоту, по всей видимости, состоится в январе 2018 года. После этого СКР отправится к постоянному месту базирования на Черноморский флот.

Как сообщалось, государственные испытания СКР "Адмирал Макаров" начались 7 октября 2016 года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. Во время выходов в море и двух межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем.

К концу декабря 2016 года на корабле выполнили программу государственных испытаний, за исключением одного пункта - стрельб ЗРК "Штиль-1". Во время испытаний была выявлена нестабильная работа этого комплекса. В настоящее время разработчики комплекса и завод устранили выявленные неисправности.

Изначально авершение госиспытаний и передача корабля ВМФ России планировалась на конец 2016 года. Затем она была перенесена на весну 2017 года.

СКР проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2105 года.

Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения, как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину 125 метров, скорость - до 30 узлов.

Головной СКР "Адмирал Григорович" передан заказчику 11 марта 2016 года. Второй корабль серии СКР "Адмирал Эссен" передан флоту 7 июня.