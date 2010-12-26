Аэродинамики ФГУП "ЦАГИ" испытали Ил-276 на взлетно-посадочных режимах с отклоненной механизацией крыла
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Испытание модели самолета Ил-276.
Источник: tsagi.ru
ЦАМТО, 25 декабря. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е.Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского") завершили очередной этап испытаний модели среднего военно-транспортного самолета Ил-276.
Работы проводились в дозвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ в рамках контракта с ПАО "Ил".
Целью исследований являлось определение аэродинамических характеристик (АДХ) модели летательного аппарата с механизированным крылом на режимах взлета и посадки.
Важным моментом работ стало исследование влияния близости земной поверхности – в экспериментах ее имитировал экран – на взлетно-посадочные характеристики самолета. Приближение к земле летательного аппарата с выпущенной механизацией крыла может приводить к снижению несущих свойств при больших углах атаки и изменению продольной устойчивости. Проведенные работы продемонстрировали незначительное влияние близости земли на АДХ модели самолета.
По результатам двух этапов испытаний модели – в дозвуковой и трансзвуковой аэродинамических трубах – ученые ЦАГИ получили большой объем информации по аэродинамическим характеристикам самолета на режимах взлета и посадки. Детальный анализ данных позволит наметить пути совершенствования компоновки воздушного судна.
Ил-276 – проект двухдвигательного среднего военно-транспортного самолета, обеспечивающего транспортировку широкой номенклатуры грузов массой до 20 т на расстояние 2000 км со скоростью 750-800 км/ч. Предусматривается возможность эксплуатации самолета с высокогорных аэродромов и базирование на искусственных и грунтовых ВПП в различных географических и климатических условиях, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФГУП "ЦАГИ".
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25.12.2017
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