Александр Леонов: к 2020 году боевые возможности войсковой ПВО возрастут в 1,3 раза
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Генерал-лейтенант Александр Леонов.
Источник: militaryreview.ru
ЦАМТО, 25 декабря. В целях повышения боевых возможностей и обновления парка техники войсковой ПВО действующей Государственной программой вооружения предусмотрены значительные объемы оснащения войск ПВО современным вооружением и военной техникой.
Об этом в интервью "Красной звезде" в преддверии отмечаемого 26 декабря Дня войсковой ПВО заявил начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
По словам А.Леонова, в перечень приоритетных вооружений и военной техники, определяющих облик перспективных систем вооружения Вооруженных Сил РФ, включены зенитные ракетные системы С-300В4 и зенитные ракетные комплексы "Бук-МЗ" и "Тор-М2".
Отвечая на вопрос "Красной звезды", А.Леонов сообщил, что "в рамках выполнения мероприятий по обеспечению современными образцами вооружения, военной и специальной техникой и приведению к перспективному облику войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ в 2017 году основные усилия были сосредоточены на оснащении соединений, частей и подразделений ПВО Южного и Западного военных округов. В результате этого перевооружены и переучены: зенитная ракетная бригада – на зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-МЗ"; зенитные ракетные полки общевойсковых соединений – на зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2"; подразделения ПВО общевойсковых соединений – на ПЗРК "Верба".
Кроме того, по его словам, осуществлена поставка зенитного ракетного комплекса "Бук-МЗ" для соединения ПВО Западного военного округа, которому в следующем году предстоит пройти переучивание и выполнение стыковочных боевых стрельб в специализированных учебных центрах войск ПВО Сухопутных войск.
В 2018 году спланировано оснащение современным вооружением и техникой двух воинских формирований ПВО – зенитным ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2"; подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера, – зенитным ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2ДТ"; подразделений ПВО общевойсковых соединений – ПЗРК "Верба".
"Таким образом, планомерное и ежегодное наращивание боевого состава войск, осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволят уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО практически в 1,3 раза", – подчеркнул в интервью "Красной звезде" А.Леонов.
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25.12.2017
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