У России нет самоцели создавать военные базы за рубежом, заявил Лавров
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. У России нет самоцели создавать военные базы за рубежом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"В отличие от ряда государств мы - не сторонники военной экспансии. Создание баз за рубежом во имя проецирования силы, в том числе в Латинской Америке, не является для нас самоцелью", - сказал он.
А вот действия Запада, а именно НАТО по наращиванию военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ и развертывание ПРО США в Европе вызывают в Москве "самую глубокую озабоченность".
"Такие деструктивные шаги, подрывающие принцип неделимости безопасности, ведут к дальнейшему росту напряженности в Евро-Атлантике, углублению разделительных линий на европейском континенте. В этом контексте принимаем разумные дополнительные меры для повышения обороноспособности, защиты национальных интересов", - отметил Лавров.
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25.12.2017
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