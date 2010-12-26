У России нет самоцели создавать военные базы за рубежом, заявил Лавров



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. У России нет самоцели создавать военные базы за рубежом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"В отличие от ряда государств мы - не сторонники военной экспансии. Создание баз за рубежом во имя проецирования силы, в том числе в Латинской Америке, не является для нас самоцелью", - сказал он.

А вот действия Запада, а именно НАТО по наращиванию военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ и развертывание ПРО США в Европе вызывают в Москве "самую глубокую озабоченность".

"Такие деструктивные шаги, подрывающие принцип неделимости безопасности, ведут к дальнейшему росту напряженности в Евро-Атлантике, углублению разделительных линий на европейском континенте. В этом контексте принимаем разумные дополнительные меры для повышения обороноспособности, защиты национальных интересов", - отметил Лавров.