Главный военно-морской парад РФ в 2018 году будет совмещен с МВМС в Петербурге
|
|
МВМС-2017 – вид с акватории.
Источник: vpk-news.ru
Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что парад становится ежегодным и в следующем году будет совмещен военно-морским салоном
БАЛАШИХА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Главный военно-морской парад России в 2018 году будет совмещен с Международным военно-морским салоном (МВМС) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина в академии РВСН.
"В соответствии с вашим решением данный парад становится ежегодным и в следующем году будет совмещен военно-морским салоном", - сказал Шойгу, обращаясь к президенту РФ.
Он напомнил, что Главный военно-морской парад РФ был проведен в этом году в Санкт-Петербурге по поручению Верховного главнокомандующего, впервые в новейшей российской истории. "Он [парад] подтвердил статус России как мощной морской державы", - отметил министр.
|
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.12.2016 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
25.12.2017 Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд
25.12.2017 Шойгу: впервые в истории РФ создано сплошное радиолокационное поле вокруг страны
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.12.2017 Надежная защита страны: Россия будет развивать "умную" армию
25.12.2017 "Россия не будет играть роль мирового жандарма"
25.12.2017 Выездная коллегия МО РФ прошла в Балашихе
25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима