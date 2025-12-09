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Главный военно-морской парад РФ в 2018 году будет совмещен с МВМС в Петербурге

25.12.2017 ТАСС 72 0
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МВМС-2017
МВМС-2017 – вид с акватории.
Источник: vpk-news.ru

Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что парад становится ежегодным и в следующем году будет совмещен военно-морским салоном

БАЛАШИХА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Главный военно-морской парад России в 2018 году будет совмещен с Международным военно-морским салоном (МВМС) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина в академии РВСН.

"В соответствии с вашим решением данный парад становится ежегодным и в следующем году будет совмещен военно-морским салоном", - сказал Шойгу, обращаясь к президенту РФ.

Он напомнил, что Главный военно-морской парад РФ был проведен в этом году в Санкт-Петербурге по поручению Верховного главнокомандующего, впервые в новейшей российской истории. "Он [парад] подтвердил статус России как мощной морской державы", - отметил министр.
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Выставки
МВМС

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