Комплектные поставки вооружения и военной техники в Сухопутные войска увеличат с 2018 года



Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Московской области. 22 августа 2017.

Источник: © РИА Новости, Виталий Белоусов Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Московской области. 22 августа 2017.Источник: © РИА Новости, Виталий Белоусов

Доля современного и модернизированного вооружения в российской армии составляет 45%, сказал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков

БАЛАШИХА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Комплектные поставки вооружения и военной техники в Сухопутные войска планируется увеличить со следующего года. Об этом в пятницу сообщил журналистам главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков после заседания коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Сейчас Верховный главнокомандующий и министр обороны поставили задачу - с будущего года будем еще увеличивать долю современной и модернизированной техники. Это, конечно, касается и комплектной поставки" , - сказал Салюков.

Он пояснил, что комплектная поставка предусматривает подачу одновременно всех видов вооружения и тренажеров для более эффективной индивидуальной подготовки военнослужащих и боевого слаживания подразделения.

По словам главкома, вместе с этим заключаются договоры с предприятиями промышленности об обеспечении полного жизненного цикла. "Техника и вооружения, которые поставляются, берутся на обслуживание с момента поставки вплоть до утилизации", - отметил Салюков.

Он подчеркнул, что результатом работы за последние пять лет стало то, что доля современного и модернизированного вооружения и техники в войсках составила 45%. "То есть процесс идет хорошо. Я думаю, что задание Верховного главнокомандующего, которое нам было поставлено, - довести к 2021 году количество современных средств вооружения в Сухопутных войсках до 70%, мы, безусловно, выполним", - заключил главком.