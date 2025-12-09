ВВС Республики Корея намерены приобрести в США дополнительную партию истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
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Истребитель F-35A Lightning II под навесом на базе Хилл, 30 июня 2017.
Источник: фото deseretnews.com
ЦАМТО, 22 декабря. По данным южнокорейской газеты Joongang Ilbo, Военно-воздушные силы Республики Корея рассматривают возможность приобретения в США 20 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2".
Как сообщает Jane's Defence Weekly, входящее в состав Агентства программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) Оборонное агентство технологий и качества DTaQ (Defense Agency for Technology and Quality) проведет предварительную оценку второго этапа программы закупки истребителей нового поколения для ВВС страны.
В рамках первого этапа, реализованного в 2014 году, МНО Республики Корея подписало контракт стоимостью 7,3 трлн. вон (6,7 млрд. долл.) на закупку 40 истребителей F-35A, поставку которых планируется начать с 2018 года.
Исследование DTaQ будет содержать оценку тенденций развития истребительной авиации за рубежом, методы продвижения бизнеса и план приобретения. На втором этапе программы предусматривается приобретение 20 малозаметных истребителей, необходимых для нанесения ударов по крупным объектам в КНДР. По оценке, F-35A – единственный самолет, который соответствует требованиям ВВС Республики Корея.
Первоначально инициированная в 2012 году программа закупки "истребителя следующего поколения" для замены F-5E и F-4 "Фантом-2" предусматривала приобретение 60 новых самолетов. Позднее объем был сокращен до 40 ед. из-за высокой стоимости F-35.
Предполагается, что решение о закупке дополнительных самолетов F-35A стало результатом недавних встреч президента Республики Кореи Мун Чжэ Ина с Дональдом Трампом, который предложил Южной Корее (и Японии) приобрести в США современную военную технику для противодействия растущей угрозе со стороны КНДР.
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22.12.2017
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