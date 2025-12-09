Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США: Космические перехватчики не смогут остановить российские ракеты

25.12.2017 Российская газета 130 0
0
Понравилась новость?
 +1
МБР РС-18
Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18.
Источник: rg.ru

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований назвали плохой идеей создание сети космических перехватчиков для противодействия ракетной атаке.

В то время как в США снова звучат предложения разместить в космосе ракетные перехватчики, аналитики заявляют об изначальной ущербности этого проекта. И дело даже не в том, что речь идет об "откровенном" появлении оружия в космическом пространстве, а в неэффективности и уязвимости такой системы.

Как сообщает ресурс исследовательского центра [urlhttps://defense360.csis.org/bad-idea-brilliant-pebbles-thomas-roberts/=]defense360.csis.org[/url], перехватчик сможет успешно нейтрализовать ракету лишь во время фазы ее ускорения, которая составляет примерно 120-170 секунд в зависимости от типа ракет. Но в космическом пространстве спутники низковысотных орбит находятся в движении относительно поверхности Земли, а аппараты, выведенные на геостационарную орбиту и "висящие" неподвижно над одной областью, оказываются слишком далеко, чтобы перехватчик успел воздействовать на ракету противника, находящуюся в фазе ускорения.

То есть, чтобы противостоять ракетной атаке, необходимо целое "созвездие" перехватчиков, грамотно сконфигурированных и максимально покрывающих пространство планеты, по аналогии со спутниками GPS. Однако и такой орбитальной группировке сложно будет "накрыть" всю территорию России.

Для защиты от нескольких ракет потребуются сотни и тысячи перехватчиков на орбите. "Исследование, проведенное Американским физическим обществом в 2004 году, показало, что для эффективного охвата Земли потребуется 1664 спутника. Стоимость закупок такой системы, не включая разработку, испытание, эксплуатацию и техническое обслуживание, оценивается в 67-109 миллиардов долларов США", - напоминают эксперты.

Теоретически уменьшить количество перехватчиков можно за счет увеличения их эффективности, но значит - топливоемкости, веса и конечной стоимости использования каждого из них, что в итоге представляет сомнительную экономию. При этом применение хотя бы одного перехватчика может подорвать эффективность всей оставшейся системы, поскольку в ней появится "зазор". А ведь ничто не мешает противнику пустить сначала одну ракету, а затем в образовавшуюся после ее гипотетического перехвата брешь - вторую.

Для устранения подобных пробелов необходимы резервные перехватчики на орбите, а значит потребуются гораздо больше инвестиций, чем на создание минимальной спутниковой группировки. Кроме того, нужно будет некоторое время, чтобы восстановить "прорванное" покрытие. Исследователи называют такую систему непрактичной для защиты США и их союзников.


Руслан Мельников
23.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
GPS

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 05:02
  • 9
СМИ: США готовят план нападения на КНДР
  • 25.12 02:26
  • 51
Контракт на поставку ТЗМ для ЗРС С-500 "Прометей" может быть подписан в 2018 году
  • 25.12 01:36
  • 1
Бондарев: в России скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА
  • 25.12 01:34
  • 1
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 25.12 01:20
  • 152
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 25.12 01:12
  • 13
Китайцам не нравится первоклассное российского вооружение? Увидев его, я поверил в это
  • 25.12 00:44
  • 20
"Оводов" вооружили "Ураном"
  • 25.12 00:29
  • 1
Добить всех террористов: добровольцы ЧВК Вагнера переместились в Хаму
  • 25.12 00:21
  • 139
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 25.12 00:20
  • 67
Крутое пике российской промышленности
  • 24.12 23:52
  • 8
Минобороны продемонстрировало новый робототехнический комплекс "Кунгас"
  • 24.12 22:08
  • 3
Кожин рассказал, как Турция будет платить за С-400
  • 24.12 22:03
  • 98
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 24.12 20:23
  • 2
Британские корабли сменят зенитные ракеты
  • 24.12 17:13
  • 1
Китайцы испытают крупнейший гидросамолет
другие обсуждаемые темы