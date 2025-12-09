США: Космические перехватчики не смогут остановить российские ракеты



Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18.

Источник: rg.ru Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18.Источник: rg.ru

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований назвали плохой идеей создание сети космических перехватчиков для противодействия ракетной атаке.

В то время как в США снова звучат предложения разместить в космосе ракетные перехватчики, аналитики заявляют об изначальной ущербности этого проекта. И дело даже не в том, что речь идет об "откровенном" появлении оружия в космическом пространстве, а в неэффективности и уязвимости такой системы.

Как сообщает ресурс исследовательского центра [urlhttps://defense360.csis.org/bad-idea-brilliant-pebbles-thomas-roberts/=]defense360.csis.org[/url], перехватчик сможет успешно нейтрализовать ракету лишь во время фазы ее ускорения, которая составляет примерно 120-170 секунд в зависимости от типа ракет. Но в космическом пространстве спутники низковысотных орбит находятся в движении относительно поверхности Земли, а аппараты, выведенные на геостационарную орбиту и "висящие" неподвижно над одной областью, оказываются слишком далеко, чтобы перехватчик успел воздействовать на ракету противника, находящуюся в фазе ускорения.

То есть, чтобы противостоять ракетной атаке, необходимо целое "созвездие" перехватчиков, грамотно сконфигурированных и максимально покрывающих пространство планеты, по аналогии со спутниками GPS. Однако и такой орбитальной группировке сложно будет "накрыть" всю территорию России.

Для защиты от нескольких ракет потребуются сотни и тысячи перехватчиков на орбите. "Исследование, проведенное Американским физическим обществом в 2004 году, показало, что для эффективного охвата Земли потребуется 1664 спутника. Стоимость закупок такой системы, не включая разработку, испытание, эксплуатацию и техническое обслуживание, оценивается в 67-109 миллиардов долларов США", - напоминают эксперты.

Теоретически уменьшить количество перехватчиков можно за счет увеличения их эффективности, но значит - топливоемкости, веса и конечной стоимости использования каждого из них, что в итоге представляет сомнительную экономию. При этом применение хотя бы одного перехватчика может подорвать эффективность всей оставшейся системы, поскольку в ней появится "зазор". А ведь ничто не мешает противнику пустить сначала одну ракету, а затем в образовавшуюся после ее гипотетического перехвата брешь - вторую.

Для устранения подобных пробелов необходимы резервные перехватчики на орбите, а значит потребуются гораздо больше инвестиций, чем на создание минимальной спутниковой группировки. Кроме того, нужно будет некоторое время, чтобы восстановить "прорванное" покрытие. Исследователи называют такую систему непрактичной для защиты США и их союзников.

Руслан Мельников