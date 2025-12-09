Экипажи российской Дальней авиации провели в воздухе более 20 тыс. часов за 2017 год



Бомбардировщик Ту-22М3.

Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ Бомбардировщик Ту-22М3.Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Таким образом объединения Воздушно-космических сил на 100% выполнили планы по налету

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Летчики российской Дальней авиации (ДА) провели в этом году в общей сложности 20 тыс. часов в воздухе, выполнив таким образом годовой план. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

"В 2017 году экипажи объединения Воздушно-космических сил на 100% выполнили планы по налету, боевой подготовке и боевому применению. Общий налет составил более 20 тыс. часов. Средний налет на экипаж - свыше 120 часов", - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны напомнили, что в эту субботу Дальняя авиация отмечает 103 года со дня создания. Как сообщил командующий ДА генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, в этом году на летно-тактических учениях экипажи самолетов Ту-22М3 впервые отработали посадку на северные аэродромы Анадырь и Воркута. Также впервые дальние бомбардировщики выполняли задачи над Беринговым морем.

"В декабре 2017 года экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС впервые произвели посадку на аэродроме Биак Республики Индонезии. Полет проходил в сложных метеоусловиях, с выполнением дозаправки в воздухе", - рассказал Кобылаш. Летчики также принимали активное участие в учениях "Запад-2017", "Боевое содружество - 2017", маневрах Организации Договора о коллективной безопасности на территории Таджикистана, авиационном конкурсе "Авиадартс-2017" в Китае.

В 2016 году летчики Дальней авиации также провели более 20 тыс. часов в воздухе. "В 2018 учебном году соединения и воинские части командования Дальней авиации продолжат принимать активное участие во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки", - отметили в Минобороны.

История праздника

Дальняя авиация ведет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", созданной 23 декабря 1914 года. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов. За время Великой Отечественной войны летный состав дальних бомбардировщиков совершил около 220 тыс. боевых вылетов, и сбросили свыше 2 миллионов авиационных бомб различного калибра.

В настоящее время на вооружении Дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты других типов.