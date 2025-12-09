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Проект о новом дне воинской славы в честь победы в Сирии внесен в Госдуму

25.12.2017 ТАСС 73 0
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Авторы документа полагают, что этот праздник будет "способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Владимир Жириновский и Александр Шерин внесли в Госдуму законопроект о новом дне воинской славы 11 декабря - Дне победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке. Документ размещен в субботу в думской электронной базе данных.

"Проектом федерального закона предусматривается установить день воинской славы - 11 декабря - День победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке (2017 год). Принятие законопроекта обосновывается необходимостью прославления воинской доблести русской армии", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что установление Дня победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке будет способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан. "Более того, установление праздника будет способствовать увековечению памяти погибших в Сирии российских военнослужащих и журналистов, которые ценой своей жизни, борясь за мир и процветание нынешнего и будущих поколений, смогли защитить и Россию, и весь мир от страшного террора", - отмечается в сообщении.

По мнению авторов инициативы, "это победа не просто над небольшой группой террористов, это победа над мировым организованным террором, какой в обозримой перспективе более не будет". "Военные операции, которые были проведены в Сирии российской армией, привели Россию к триумфальному возврату на Ближний Восток, победе не только в военной, но и в информационной, дипломатической и геополитической миссии", - подчеркивается в пояснительной записке.

7 декабря начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что задача по разгрому незаконных вооруженных формирований террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии, решавшаяся Вооруженными силами Российской Федерации, выполнена. 11 декабря президент России Владимир Путин, выступая на авиабазе Хмеймим, заявил, что российские Вооруженные силы вместе с сирийской армией разгромили группировку международных террористов в САР.
24.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Жириновский Владимир
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