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В Совфеде заявили, что Россия не намерена участвовать в эскалации "гонки вооружений" с США

25.12.2017 ТАСС 141 0
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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев добавил, что "на каждую возможную угрозу наша госпрограмма вооружений предусматривает достойный ответ"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия не собирается принимать участие в эскалации "гонки вооружений" с США. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев.

"Хочу отметить, что Россия не будет усиливать гонку вооружений, ведь мы не собираемся ни на кого нападать. Поэтому с нашей стороны уж точно не стоит ожидать эскалации напряженности. Если откуда эта эскалация и может исходить, то из-за океана, и ее формы и масштабы предсказать сложно", - сказал сенатор.

Бондарев напомнил, что американские военные разрабатывают гиперзвуковое оружие (их крылатая ракета Х-51 уже прошла испытания), "грозятся выйти из договора РСМД (Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности), наращивают ядерный потенциал".

"На каждую возможную угрозу наша госпрограмма вооружений предусматривает достойный ответ. Но в то же время Россия ставит во главу угла не отражение возможных атак, а последовательное укрепление обороноспособности страны, разработку и постановку на боевое дежурство новейших высокотехнологичных образцов вооружений и военной техники", - подчеркнул Бондарев.

Новая госпрограмма вооружений до 2027 года, по его мнению, отражает "фундаментальные, а не конъюнктурные задачи". К ним, помимо вышеперечисленного, относится развитие ОПК и повышение его конструкторского потенциала, дальнейшее перевооружение войск и качественная подготовка личного состава сил общего назначения.
24.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
США
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
ГЗЛА
РСМД
Ядерный щит

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