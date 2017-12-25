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Бондарев: в России скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА

25.12.2017 ТАСС 159 1
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Виктор Бондарев &copy; Алексей Ерешко / Министерство обороны России
Виктор Бондарев © Алексей Ерешко / Министерство обороны России.
Источник: bmpd

По словам экс-главкома ВКС, сейчас завершаются научно-исследовательские работы по проекту

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. В России вплотную подошли к созданию первого опытного образца перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев.

"Мы уже вплотную подошли к изготовлению первого опытного образца", - сказал он.

По словам Бондарева, сейчас завершаются научно-исследовательские работы по проекту создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации - многофункционального самолета, который впоследствии заменит и Ту-22М3, и Ту-95МС, а позже и Ту-160.

Начало поставки ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний, добавил сенатор.

Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что новый стратегический бомбардировщик может быть представлен публике уже в 2018 году, тогда же планируется провести первый полет Ту-160М2. Также замглавы Минобороны рассказал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти серию в 2028 или 2029 году.
24.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Борисов Юрий
Проекты
ПАК ДА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1309
№1
25.12.2017 01:36
К словам Бондарева нужно относится с определённой долей скепсиса.
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