Бондарев: в России скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА



Виктор Бондарев © Алексей Ерешко / Министерство обороны России.

Источник: bmpd Виктор Бондарев © Алексей Ерешко / Министерство обороны России.Источник: bmpd

По словам экс-главкома ВКС, сейчас завершаются научно-исследовательские работы по проекту

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. В России вплотную подошли к созданию первого опытного образца перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев.

"Мы уже вплотную подошли к изготовлению первого опытного образца", - сказал он.

По словам Бондарева, сейчас завершаются научно-исследовательские работы по проекту создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации - многофункционального самолета, который впоследствии заменит и Ту-22М3, и Ту-95МС, а позже и Ту-160.

Начало поставки ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний, добавил сенатор.

Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что новый стратегический бомбардировщик может быть представлен публике уже в 2018 году, тогда же планируется провести первый полет Ту-160М2. Также замглавы Минобороны рассказал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти серию в 2028 или 2029 году.