Бондарев: в России скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА
|
|
Виктор Бондарев © Алексей Ерешко / Министерство обороны России.
Источник: bmpd
По словам экс-главкома ВКС, сейчас завершаются научно-исследовательские работы по проекту
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. В России вплотную подошли к созданию первого опытного образца перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев.
"Мы уже вплотную подошли к изготовлению первого опытного образца", - сказал он.
По словам Бондарева, сейчас завершаются научно-исследовательские работы по проекту создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации - многофункционального самолета, который впоследствии заменит и Ту-22М3, и Ту-95МС, а позже и Ту-160.
Начало поставки ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний, добавил сенатор.
Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что новый стратегический бомбардировщик может быть представлен публике уже в 2018 году, тогда же планируется провести первый полет Ту-160М2. Также замглавы Минобороны рассказал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти серию в 2028 или 2029 году.
|
24.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 Армия получит гиперзвуковые ракеты и высокоточное оружие в рамках новой ГПВ
30.11.2017 В Совфеде рассказали, когда примут на вооружение бомбардировщики ПАК ДА
22.11.2017 Бондарев сообщил о завершении создания в России самолетов нового поколения
02.03.2017 Для боевой авиации
21.10.2016 Подготовку производства двигателей бомбардировщиков будущего скоро завершат
15.08.2016 Российские летчики отмечают День ВВС
20.04.2016 Рычаги прорывных технологий
04.02.2016 Ренессанс отечественной боевой авиации