Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря



Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, 22.12.2017.

Источник: Пресс-служба Президента Российской Федерации Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, 22.12.2017.Источник: Пресс-служба Президента Российской Федерации

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 22 декабря 2017 года в здании нового комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства обороны, в ходе которого были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил в 2017 году и определены задачи на очередной период.

В работе расширенной Коллегии Министерства обороны России приняли участие главнокомандующие видами и командующие родами войск, руководители центральных органов военного управления, командный состав военных округов, флотов, объединений и отдельных соединений Вооруженных Сил Российской Федерации.

На заседание также были приглашены члены Совета Безопасности России, руководство Федерального Собрания, Правительства, представители ветеранских, общественных и иных организаций.

Перед участниками Коллегии выступил Президент Российской Федерации - Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин ( текст выступления В.В. Путина).

С докладом на заседании Коллегии выступил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Благодарим Вас, товарищ Верховный Главнокоман­дующий, за высокую оценку проведённой Вооружёнными Силами военной операции.

Это было бы невозможно без Вашего личного внимания к вопросам развития армии и флота и постоянной координации нашей работы в Сирии.

Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих Российской армии. Из них свыше 14 тысяч отмечены государ­ственными наградами.

80% экипажей оперативно-тактической и 90% армейской авиации имеют от 100 до 120 боевых вылетов. Экипажи дальней авиации получили практику нанесения ударов по важным объектам боевиков.

Всего авиацией ВКС России за два года совершено 34 тысячи боевых вылетов.

Впервые в боевых действиях участвовали лётчики корабельной авиации с тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов". Ими выполнено 420 боевых вылетов.

По наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты большой дальности "Калибр" и Х-101, "Искандер", "Точка-У" и Х-55.

Кораблями и подводными лодками нанесено 100 ударов, а самолётами стратегической авиации - 66 ударов на дальность от пятисот до полутора тысяч километров. Каждая ракета поразила назначенную цель.

Задачи по уничтожению главарей бандформирований и объектов террористов в глубоком тылу решались Силами специальных операций. Они также координировали удары авиации и огонь артиллерии с применением новейших систем наведения и целеуказания. Силы специальных операций продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к выполнению самых сложных задач.

Комплексы С-400, С-300В и "Панцирь" совместно с истребительной авиацией обеспечили полное превосходство наших ВКС в сирийском воздушном пространстве. Не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме.

Возможности комплекса "Панцирь", доведённые до пере­хвата реактивных снарядов и других малоразмерных целей, позволили уничтожить 16 беспилотных летательных аппаратов и 53 снаряда реактивных систем залпового огня.

В сирийской операции было апробировано большинство образцов нашей военной техники. Это двести пятнадцать видов вооружений. При их боевом применении выявлено семьсот два недостатка и недоработки, 99% из которых уже устранено. За эту оперативность мы благодарны представителям промышленности.

В результате операции уничтожено 8 тысяч единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулемётами, 718 заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.

Ликвидировано 60 318 боевиков, из них 819 главарей бандформирований и 2840 выходцев из Российской Федерации.

Авиацией решена важнейшая задача по лишению террористических организаций источников доходов от продажи нефтепродуктов, которые составляли не менее трёх миллионов долларов в день. Уничтожено 396 мест незаконной добычи нефти и заводов по её переработке, а также 4100 топливозаправщиков.

При поддержке Воздушно-космических сил России сирийскими правительст­венными войсками и ополчением от террористов освобождено 1024 населённых пункта, включая наиболее значимые города - Алеппо, Пальмиру, Акербат, Дэйр-эз-Зор, Меядин и Абу-Кемаль. Это позволило одному миллиону трёмстам тысячам беженцев вернуться в свои дома.

В Алеппо во избежание многочисленных жертв осуществлена уникальная по масштабу и сложности гуманитарная операция.

В ходе неё за четверо суток вывезено 28 752 человека.

Для гражданского населения создавались гуманитарные коридоры, развёртывались пункты временного проживания, питания, медицинской помощи. Опыта проведения подобных операций в вооружённых конфликтах не было.

Впервые для прекращения гражданской войны созданы четыре зоны деэскалации. Они позволили достичь перемирия между формиро­ваниями вооружённой оппозиции и сирийскими правительственными войсками. Гарантами соблюдения перемирия выступили Россия, Иран и Турция.

Благодаря работе российского Центра примирения к режиму прекращения боевых действий присоединился 2301 населённый пункт с общей численностью 10,5 миллионов человек.

Народу Сирии регулярно доставляется гуманитарная помощь. Проведено 1696 акций, в результате которых обеспечено питанием 700 тысяч мирных жителей. Оказывается содействие ООН и Международному комитету Красного Креста в доставке гуманитарных грузов.

Российскими сапёрами разминировано 6533 гектара территории, 1410 км автомобильных дорог, 17 138 зданий и сооружений, обнаружено и уничтожено 105 054 взрывоопасных предмета.

Офицерами Международного противоминного центра Российской армии на территории Сирии создан Центр подготовки специалистов по размини­рованию. Подготовлено 740 сирийских военнослужащих. Теперь они самостоятельно решают задачи по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов.

Помощь российских военных медиков получили 66 852 мирных жителя, 435 из них эвакуированы в лечебные учреждения Российской Федерации с использованием медицин­ских авиационных эвакомодулей.

Подчеркну, что военная операция в Сирии прове­дена в основном в пределах изначально предусмотренных Министерством обороны ассигнований путём оптимизации планов деятель­ности и боевой подготовки. Дополнительные затраты, связанные с увеличением расхода боеприпасов и восстановлением техники, обеспечивались за счёт перераспределения ГПВ без изменения её ключевых параметров.

Говоря об операции в Сирии, необходимо вспомнить о реали­зации российской инициативы 2013 года по уничтожению сирийского химического оружия. Тем самым была снята угроза нанесения ударов американскими крылатыми ракетами по территории Сирии и насильственной смены действующей власти, как это было в Югославии, Ираке и Ливии. Всего совместными усилиями России, США, Франции, Италии, Китая, Финляндии вывезено и утилизировано 1 300 тонн химического оружия.

На сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике полноценно функционируют авиационная группа ВКС России на аэродроме Хмеймим и пункт материально-техни­ческого обеспечения ВМФ в Тартусе. Там создана современная военная и социальная инфра­структура. Это позволяет поддерживать стратегическую стабильность в регионе, сдерживать возможное проникновение террористических группировок в Сирию.

Для создания условий политического урегулирования конфликта в настоящее время осуществляется подготовка Конгресса сирийского национального диалога. На него приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп, политических партий и вооружённых группировок Сирии.

Остановлюсь на важнейших итогах 2017 года.

В Ракетных войсках стратегического назначения три ракетных полка завершили перевооружение на современные комплексы "Ярс" подвижного базирования.

Авиационные стратегические ядерные силы в текущем году пополнились тремя модер­низированными самолётами.

По силам общего назначения. В Сухопутных войсках сформированы управление армии, восемнадцать соединений и воинских частей.

В войска поступило 2055 новых и модернизированных образцов вооружения, на которые переоснащено три соединения и одиннадцать воинских частей.

В составе Воздушно-космических сил сформированы военно-транспортная авиационная дивизия и авиационная дивизия особого назначения. Получен 191 современный самолёт и вертолёт, 143 единицы вооружения противовоздушной и противоракетной обороны.

С декабря заступила на опытное боевое дежурство Единая космическая система.

В состав Военно-Морского Флота вошли 10 кораблей и боевых катеров, 13 судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион".

Морская авиация пополнилась 15 современными самолётами и вертолётами. На Северном флоте развёрнуто управление 14-го армейского корпуса.

В Воздушно-десантных войсках сформированы отдельные десантно-штур­мовые и ремонтно-восста­новительные батальоны. Поставлено 184 новых боевых бронированных машины и самоходных орудия.

В Вооружённые Силы поступило 59 комплексов [БЛА]. Это 199 беспилотных летательных аппаратов.

Возможности Единой системы управления тактического звена доведены до заданных Минобороны требований. В ходе мероприятий боевой подготовки достигнуто сокра­щение временных показателей на организацию боевых действий на 20-30%, а при управлении боем - в полтора-три раза.

В целом мероприятия, предусмотренные государствен­ным оборонным заказом 2017 года, выполнены.

Реальные возможности войск решать задачи по предназначению подтверждены в этом году в ходе шести внезапных проверок боевой готовности. В них участвовали все военные округа, виды и рода войск Вооружённых Сил, а также федеральные и региональные органы власти Российской Федерации.

Сегодня внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учёбы войск.

В Вооружённых Силах проведено около 15 тысяч различных мероприятий подготовки войск, что на 20% больше, чем в 2016 году. На 16% увеличилась интен­сивность межвидовой подго­товки, в 2 раза повысилось количество двусторонних учений.

Наиболее значимым меропри­ятием оперативной подготовки стало российско-белорусское учение "Запад-2017". Наши армии подтвердили готовность к вооружённой защите Союзного государства России и Белоруссии.

Мероприятия военного сотрудничества в этом году охватывали 90 стран. Проведено 35 международных учений различного уровня. Наиболее масштабными из них стали "Боевое братство", "Морское взаимодействие", "Индра".

Ежегодную Московскую конференцию по международной безопасности в этом году посетило рекордное количество делегатов: более 800 представителей из 86 стран и восьми международных организаций.

В 2017 году на базе парка "Патриот" Министерством обороны проведено 44 конгрессно-выста­вочных мероприятия. Ключевым событием года в этой сфере стал Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2017". По уровню организации и количеству участников он сравнялся с ведущими мировыми выставками вооружений.

По поручению Верховного Главнокомандующего впервые в новейшей российской истории проведён Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Он подтвердил статус России как мощной морской державы. В соответствии с Вашим решением данный парад становится ежегодным и в следующем году будет совмещён с Военно-морским салоном.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

С открытием Петрозаводского президентского кадетского училища завершено выполнение Вашего поручения о формировании сети таких учебных заведений, охватывающей все федеральные округа. Введён в строй филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске.

На этом работа не завершается. В следующем году по Вашему поручению будут введены два многофункцио­нальных учебных комплекса в Нахимовском военно-морском училище в Санкт-Петербурге, а также физико-математическая школа для одарённых детей Военной академии РВСН здесь, в Балашихе.

Благодаря открытию Много­профильной клиники Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова Министерство обороны получило возможность оказывать полный спектр высокотехнологичной медицинской помощи на уровне международных стандартов.

Показатели деятельности клиники сопоставимы с мировыми: более 35 тысяч стационарных пациентов в год, 19 тысяч восемьсот операций, из которых 16 тысяч сложных и высоко­технологичных. На базе Академии создана и эффективно функционирует система телемедицины. Она позволяет консультировать мед­персонал и контролировать состояние тяжёлых больных во всех гарнизонах. Только для военнослужащих в Арктике в течение года проведено более 100 экстренных и плановых телемедицинских консультаций.

В целом по Вооружённым Силам общая заболеваемость военнослужащих снижена на 7%.

В соответствии с Вашим решением впервые в Государственную программу вооружений включены специальные расходы на обуст­ройство военной инфра­структуры под поступающую новую технику. Это позволило выйти на полную синхронизацию сдачи строящихся объектов со сроками прибывающего в войска совре­менного вооружения. В этом году построено 3 287 зданий и сооружений общей площадью 3,2 миллиона квадратных метров, что на 6% превышает показатели прошлого года.

В рамках строительства 25 производственно-логис­ти­ческих комплексов в текущем году введён в эксплуатацию первый пилотный комплекс "Нара". Это обеспечит сокращение 29 объектов хранения и оптимизирует расходы на их содержание.

Таким образом, задачи 2017 года Министерством обороны выполнены.

С учётом предстоящих выборов 2018 года не можем не подвести итоги развития Вооружённых Сил за 5,5 лет под руководством Верховного Главнокомандующего.

С 2012 года численность размещённых военных контингентов НАТО у западных рубежей России увеличилась в три раза. В Прибалтике и Польше развёрнуты четыре батальонные тактические группы, бронетанковая бригада сухопутных войск США, штабы многонациональных дивизий НАТО в Польше и Румынии. Численность сил первоочередного задействования альянса возросла с 10 до 40 тысяч военнослужащих, а срок их готовности сокращён с 45 до 30 суток.

Система ПРО США в Европе выведена на уровень начальной оперативной готовности. Её элементы также развёрнуты в Японии и Южной Корее.

Интенсивность ведения воздушной разведки НАТО у наших границ увеличилась в три с половиной раза, а морской - в полтора раза. Мы решительно пресекаем любые попытки нарушить российские воздушные и морские границы.

НАТО в два раза нарастило интенсивность военных учений у наших границ. В 2014 году альянсом проведено всего 282 учения, а в этом - уже 548. Ежегодно у западных границ России проводится более 30 учений, сценарии которых основываются на вооружённом противоборстве с нашей страной. Мы внимательно отслеживаем каждое учение НАТО и принимаем соответствующие меры.

Для реагирования на новые угрозы и поддержания страте­гического баланса нами расширена география маршрутов патрулиро­вания самолётов дальней авиации и походов кораблей.

За пять лет стратегическими ракетоносцами выполнено 178 полётов на воздушное патру­лирование, а кораблями Военно-Морского Флота - 672 похода во все стратегически важные районы Мирового океана.

Приняты меры по повы­шению качественного состояния Вооружённых Сил.

За пять лет Вооружённые Силы получили: 80 межконти­нентальных баллистических ракет; 102 баллистические ракеты подводных лодок; три ракетных подводных крейсера страте­гического назначения "Борей"; 55 космических аппаратов; 3 237 танков и других боевых бронированных машин; более 1000 самолётов и вертолётов; 150 кораблей и судов; 6 подводных лодок, 13 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Это позволило перевооружить 12 ракетных полков на комплекс "Ярс"; 10 ракетных бригад - на комплекс "Искандер"; 12 авиационных полков - на МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ, Су-34; 3 бригады армейской авиации и 6 вертолётных полков - на Ка-52 и Ми-28; 16 зенитных ракетных полков - на зенитную ракетную систему С-400; 19 дивизионов - на комплекс "Панцирь-С"; 13 дивизионов - на ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

35 общевойсковых соединений обеспечены современной боевой экипировкой "Ратник-2". Это практически все Сухопутные войска.

Новая техника, поступившая в войска, размещена на современной инфраструктурной базе.

Впервые за историю новой России по периметру нашей границы создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. Это достигнуто за счёт развёртывания и постановки на боевое дежурство шести новых радиолокационных станций высокой заводской готовности "Воронеж", а также доработки трёх действующих радио­лока­ционных станций "Дарьял", "Днепр" и "Волга".

В результате выполнения Государственной программы вооружений оснащённость армии и флота современным воору­жением достигла 59,5%. В стратегических ядерных силах уровень современности составляет 79%, в Сухопутных войсках - 45%, в ВКС - 73%, в Военно-Морском Флоте - 53%.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных поступлений в Министерстве обороны введена уникальная информационная система контроля за дви­жением средств, предназ­наченных для финансирования ГОЗ.

Нам удалось преодолеть негативные тенденции, связанные с переавансированием промыш­ленности и полной оплатой неисполненных контрактов. При существенном снижении сумм авансирования заклю­чённых контрактов произошёл рост объёмов поставок вооружения и военной техники.

Созданная система мони­торинга расчётов по гос­борон­заказу позволяет не только увидеть направления расходо­вания бюджетных средств и реальное влияние ГОЗ на экономику, но и оценивать эффективность их исполь­зования.

Существует мнение, что военные расходы направляются исключительно на содержание армии. Это не так. 60% военного бюджета идёт на закупку высокотехнологичной продукции у предприятий оборо­нно-промыш­ленного комплекса. Они размещены во всех регионах страны и оказывают существенное влияние на их развитие. За счёт отчислений предприятий ОПК наполняется федеральный и региональные бюджеты на сумму более 480 млрд. рублей налогов и налоговых платежей.

Расходы на заработную плату рабочим и служащим превышают 440 млрд. рублей в год.

Таким образом, стабильный оборонный заказ - это пере­оснащение армии, доходы населения в виде оплаты труда, доходы государства в виде налогов и доходы бизнеса в виде прибыли. По сути, средства, вложенные в финансирование армии, - это государственные инвестиции, обеспечивающие развитие различ­ных отраслей экономики и регионов страны. Они гарантируют рост научно-технических и производственных возможностей предприятий промышленности, повышение их технологического уровня и реально увеличивают количество рабочих мест, занятых специалистами с высокой квалификацией.

Те, кто заявляют, что наши расходы на армию слишком раздуты, видимо, не знают, как обстояли дела с финансированием Вооружённых Сил в 1990-х годах. Военный бюджет ежегодно сокращался. В 1992 году он составлял 16% от ВВП, а в 2000-м уже 2,6%, или 5 миллиардов долларов, что не отвечало реальным потреб­ностям Вооружённых Сил. Военная инфраструктура не развивалась, новая техника поступала в армию единичными экземплярами, денежное доволь­ствие военнослужащим своевременно не выплачивалось, что способствовало уходу профес­сионалов из войск. По факту в то время у России Вооружённые Силы были, но боеспособных соединений и воинских частей почти не оставалось.

С 2000 года удалось существенно повысить боевые возможности армии и флота. Только с 2012 года доля современной техники возросла почти в 4 раза, темпы военного строительства - в 15 раз, численность военнослужащих по контракту - в 2,4 раза, интенсивность мероприятий боевой подготовки войск - на 30%.

При этом военный бюджет сбалансирован, отвечает потреб­ностям Вооружённых Сил и в следующем году составит 2,8% от ВВП, или 46 мил­лиардов долларов. При этом в США он превысит 700 миллиардов, в Велико­британии составит порядка 60 миллиардов, а во Франции и Германии - по 40 миллиардов долларов. Комментарии здесь излишни.

Сегодня Российская армия является современной, мобиль­ной, компактной и боеспособной. Мы не бряцаем оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороно­способность.

Созданный Национальный центр управления обороной Российской Федерации карди­нально изменил подходы к построению системы управления военной организации государства. С его развёртыванием мы вышли на систему управления 5-го поколения. Информационная платформа Национального центра позволила объединить в единую систему межведомственного взаимодей­ствия 158 федеральных и региональных органов власти, 1 320 государственных корпо­раций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Одной из особенностей работы Центра является круглосуточный мониторинг и контроль за выполнением госу­дарственного оборон­ного заказа. В результате удалось повысить исполнение заданий ГОЗ до 97%. Ничего подобного в мире ещё не создавалось.

За прошедшие пять лет существенно изменён кадровый состав Вооружённых Сил. Количество военнослужащих по призыву уменьшилось на 50 тысяч, с 290 до 240 тысяч человек, а численность воен­нослужащих, проходящих военную службу по контракту, увеличена со 162 тысяч человек в 2012 году до 384 тысяч в настоящее время. Повысилось качество их отбора. 70% контрактников имеют высшее или среднее профес­сиональное образование.

Сегодня соединения и воинские части укомплектованы на 95-100% профессиональными военными кадрами, что позволяет поддерживать высокую боевую готовность Российской армии.

Сеть высших военно-учебных заведений Министерства обороны насчитывает 36 учреждений и полностью обеспечивает Вооружённые Силы квалифици­рованными специалистами. В короткие сроки завершено строительство объектов Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, Рязанского воздушно-десантного командного училища им. В.Ф.Маргелова, Военной академии РВСН им. Петра Великого, в которой мы сейчас находимся. Развивается информационная образовательная среда военно-учебных заведений. Создана единая электронная библиотека военных вузов. Всего год их эффективного применения показал значительное повышение качества подготовки военных кадров и объёмов получаемых знаний. Более того, внедрение электронных образовательных ресурсов в войсковое звено расширило возможность непре­рывной профессиональной подготовки военнослужащих в течение всего периода службы.

Научные роты стали надёжным источником для повышения военно-науч­ного потенциала Вооружённых Сил. После завершения службы по призыву примерно четвёртая часть военнослужащих решает связать свою судьбу с армией.

Всего с момента создания данных рот офицерами стали 365 военнослужащих.

Государством уделяется при­оритетное внимание социальной защищённости военнослужащих. За пять лет свои права на жилищное обеспечение реализовали 457 тысяч человек. Из них 149 тысяч обеспечено служебными квартирами, 120 900 получили постоянное жильё, компенсацию за поднаём жилья получили 107 700 военнослужащих. Своё право в рамках накопительно-ипотечной системы реализовали 79 400 человек.

Эффективно работает новая форма жилищного обеспечения - жилищная субсидия. С 2014 года ею воспользовались 24 100 военнослужащих. Введение жилищной субсидии позволило решить многолетнюю проблему обеспечения жильём военнослужащих, находившихся в распоряжении. С 2016 года для офицерского состава увеличены выплаты за поднаём жилых помещений до средних по стране показателей.

За счёт массового применения типовых и современных техно­логических проектов достигнуты оптимальные ценовые характеристики строящихся объектов. Это позволило добиться стоимости строительства одного квадратного метра объектов Минобороны, не превышающей 32-х тысяч рублей, что ниже, чем по стране в целом. Всего за 5 лет построено 10 221 здание и сооружение.Сегодня на один вложенный рубль вводится основных фондов на один рубль сорок копеек.

Строительство ведётся по всей территории страны, включая арктические районы и военные базы, расположенные за рубежом. Всего в Арктике на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за пять лет возведено 425 объектов общей площадью более 700 тыс. кв. метров. В них размещено более одной тысячи военнослужащих, а также специальное вооружение и техника. При строительстве исполь­зовались инновационные и энергоэффективные технологии.

В Арктике построено три уникальных комплексных военных объекта "Арктический трилист­ник".

Продолжается строительство полноценного аэродрома на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который будет способен круглогодично принимать самолёты. За всю историю освоения Арктики ещё ни одна страна мира в условиях Крайнего Севера не реализовывала такие масштабные проекты.

Завершена работа по передаче в собственность субъектам Российской Федерации и муни­ципальным властям высвобожденного военного имущества. Передано 1 396 военных городков, не имевших перспектив использования, 56 тысяч объектов недвижимого имущества, включая 525 котельных, 40 школ, 439 детских садов, 244 мед­учреждения. Это позволило высвободить около 40 тысяч гражданского персонала Минобороны и сэко­номить 3,7 миллиарда рублей, выделенных на коммунальное обслуживание и содержание неэксплуатируемых военных городков.

Министерством обороны пол­ностью реализована программа правительства по передаче 467 детских садов в ведение местных органов самоуправления. Надеемся, что муниципальные власти выполнят взятые на себя обязательства по обеспечению детей военнослужащих местами в этих дошкольных образова­тельных учреждениях, а Министерство обороны примет все меры по выполнению Вашего поручения.

Министерством обороны взят курс на заключение контрактов полного жизненного цикла, восстановление ремонтных орга­нов в соединениях и воинских частях, проведение плановых ремонтов на предприятиях Министерства обороны и ОПК. В результате исправность вооружения и техники доведена до 94% и поддерживается на этом уровне.

Министерство обороны освобождается от баласта несвойственных функций и задач, тяжким грузом лежавших на плечах армии. С этой целью завершается передача в ведение госкорпорации "Ростех" и Минпромторга России 110 военных заводов, на которых работают порядка 30 тысяч человек. Это позволит обеспечить развитие данных предприятий в структуре оборонно-промыш­ленного комплекса страны.

Вооружёнными Силами завер­шается ликвидация экологического ущерба Арктике. На архипелаге Новая Земля, аэродроме Алыкель, островах Котельный и Врангеля очищено 100 740 квадратных километров территории. Всего собрано 16 тысяч и вывезено 10 тысяч тонн металлолома. В полном объёме утилизи­рованы все подлежащие сносу 432 здания. Осталось очистить 13 155 квадратных километров.

С 2014 года в Министерстве обороны запущена программа "Эффективная армия". В результате её реализации мы сделали ненужным привлечение дополнительных денежных средств на непредвиденные расходы, возникающие в течение финансового года. За три года экономия составила 129 миллиардов рублей. Сэкономленные деньги пошли на покрытие дефицита базовых показателей по статьям материально-техни­ческого и комму­нального обеспечения.

Совершенствование коммуналь­ного хозяйства Министерства обороны позволило сэкономить 7,8 миллиарда рублей. Ежегодный эффект от работы восстановленных штатных войсковых ремонтных органов составляет порядка 2,8 миллиарда рублей. Введение "Системы контроля, управления доступом и заказа питания" в 729 столовых дало экономический эффект более 1,6 миллиарда рублей.

Восстановленные на арсеналах ремонтные центры и цеха вернули в строй 1,7 миллион ракет и боеприпасов. Их закупка обошлась бы бюджету в 117 миллиардов рублей. С 2016 года закуплено и поставлено на арсеналы порядка 70 тысяч штук современной укупорки боеприпасов, что позволяет ежегодно экономить до 700 миллионов рублей.

И это далеко не все направления, по которым осуществляется реализация про­граммы "Эффективная армия". К исходу 2020 года экономический эффект от мероприятий данной программы составит 337 миллиардов рублей.

Нефтяными компаниями на аэродромах Вооружённых Сил введены в эксплуатацию 8 топливозаправочных комплексов, завершается строитель­ство ещё пяти. За это хотел бы поблагодарить руководство нефтяной компании "Газпромнефть". В следующем году к данному проекту присоединятся ещё две компании. "Роснефть" построит девять комплексов, а "ЛУКОЙЛ" - ещё три.

В целях совершенствования и оптимизации мест хранения вооружения, ракет и боеприпасов завершается строительство 580 хранилищ. Это позволит разместить в них несколько сотен тысяч тонн боеприпасов.

С каждым годом возрастает интерес зарубежных стран к Армейским международным играм. Начавшиеся с танкового биатлона армейские состязания выросли до масштабных международных мероприятий по проверке боевой выучки и надёжности военной техники. Число участвующих государств достигло двадцати восьми. Впервые Игры проведены на территории пяти стран - России, Азербайджана, Беларуси, Китая и Казахстана. В рамках подготовки к Играм модернизировано 149 полигонов.

По инициативе Министерства обороны и при поддержке Верховного Главнокомандующего создано молодёжное движение "Юнармия". Сегодня его ряды объединяют более 188 тысяч подростков. За короткий срок она стала одной из самых массовых молодёжных организаций в стране. Около 16 тысяч подростков приняло участие в юнармейских спортивно-патриотических лагерях. Данная работа будет распространена на все регионы России.

Подвести итог пятилетней деятельности можно данными социологических исследований. С 2012 года в российском обществе наблюдается поступа­тельный рост одобрения деятельности Вооружённых Сил. При этом отрицательные оценки снизились в 4,5 раза - с 31 до 7 %. Сегодня 64% граждан России считают, что служба в армии является хорошей школой жизни для молодых людей. В настоящее время Армии России доверяет 93% населения страны. Это максимальный показатель за всю историю социологических измерений. Столь высокое доверие народа нас ко многому обязывает.

В 2018 году Министерству обороны предстоит решить следующие основные задачи. В Вооружённых Силах выйти на 61% современности вооружения и техники, в том числе в стратегических ядерных силах - 82%, Сухопутных войсках - 46%, ВКС - 74%, Военно-Морском Флоте - 55%.

В Ракетных войсках стратегического назначения поста­вить на боевое дежурство 11 пусковых установок с баллистическими ракетами "Ярс".

Ввести в боевой состав шесть модернизированных стратеги­ческих ракетоносцев.

Принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта 955А "Князь Владимир", вооружённый баллистическими ракетами "Булава".

В Сухопутных войсках сформировать семь соединений и воинских частей. Поставить более трёх с половиной тысяч единиц новых образцов вооружения.

В Воздушно-космические силы и авиацию ВМФ поставить 203 новых и модернизированных самолёта и вертолёта, четыре дивизионных комплекта зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" и десять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Обеспечить выполнение задач опытного боевого дежурства Единой космической системы.

В боевой состав ВМФ принять 35 кораблей и судов обеспечения.

Подготовить и провести стратегическое командно-штаб­ное учение "Восток-2018".

Обеспечить развитие системы финансового мониторинга ГОЗ в части контроля и определения оптимального уровня стоимости производства вооружения и военной техники.

Завершить работы по реконструкции и строительству одиннадцати аэродромов, включая Североморск-1, Моздок, Балтимор, Бельбек, Алыкель и Чкаловск (Калининградская обл.).

Ввести в эксплуатацию 3 тысячи зданий и сооружений.

Создать Военный инновационный технополис "ЭРА".

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Набранные темпы развития Вооружённых Сил в следующем году будут сохранены. Пути решения выявленных в ходе работы проблемных вопросов учтены в планах деятельности Министерства обороны на 2018 год.