Исправность боевой техники вооруженных сил составляет 94%, заявил Шойгу



Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Исправность боевой техники Вооружённых сил России составляет 94 процента, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства.

"Министерством обороны взят курс на заключение контрактов полного жизненного цикла, восстановление ремонтных органов в соединениях и воинских частях, проведение плановых ремонтов на предприятиях министерства обороны и ВПК. В результате исправность вооружения и техники доведена до 94 процентов и поддерживается на этом уровне", - сказал Шойгу.