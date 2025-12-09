Путин: Россия будет опираться не только на военные мускулы, но и на мозги



Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

БАЛАШИХА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Россия не будет втягиваться в истощающую экономику гонку вооружений, военные расходы будут снижаться, опираться нужно не на мускулы, а на мозги, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам с вами нужен ум. Мы не будем опираться исключительно на вот эти военные мускулы, мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений, не будем этого делать ни в коем случае", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны.

Он подчеркнул, что Россия в решении задач в сфере обороноспособности и безопасности должна опираться на мозги и интеллект, на дисциплину и организованность.