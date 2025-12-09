Шойгу: темпы развития Вооруженных сил России в 2018 году будут сохранены



Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Темпы развития Вооруженных сил России в 2018 году будут сохранены, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства.

"Товарищ верховный главнокомандующий, набранные темпы развития Вооружённых сил в следующем году будут сохранены. Пути решения выявлены, учтены в планах деятельности министерства обороны на 2018 год", - сказал Шойгу, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.