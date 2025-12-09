Шойгу: темпы развития Вооруженных сил России в 2018 году будут сохранены
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Темпы развития Вооруженных сил России в 2018 году будут сохранены, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства.
"Товарищ верховный главнокомандующий, набранные темпы развития Вооружённых сил в следующем году будут сохранены. Пути решения выявлены, учтены в планах деятельности министерства обороны на 2018 год", - сказал Шойгу, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.
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22.12.2017
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