Путин отметил увеличение числа вызовов и угроз в современном мире
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников
БАЛАШИХА, 22 дек - РИА Новости. Количество вызовов и угроз в современном мире только растет, их не становится меньше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами хорошо видим, знаем, что количество вызовов и угроз в современном мире только увеличивается, растет, не становится меньше", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Говорили о приближении инфраструктуры НАТО к нашим границам. Когда на собственной территории перемещаем какие-то подразделения, воспринимается это и преподносится, как какая-то угроза. А когда к нашим границам подвигаются базы, инфраструктура, разворачиваются новые комплексы - это вроде как и должно быть. Но это так и должно быть для тех, кто делает, но только не для нас. Мы-то понимаем, что количество угроз нарастает", - добавил президент.
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22.12.2017
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