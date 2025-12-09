Путин отметил увеличение числа вызовов и угроз в современном мире



Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

БАЛАШИХА, 22 дек - РИА Новости. Количество вызовов и угроз в современном мире только растет, их не становится меньше, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с вами хорошо видим, знаем, что количество вызовов и угроз в современном мире только увеличивается, растет, не становится меньше", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Говорили о приближении инфраструктуры НАТО к нашим границам. Когда на собственной территории перемещаем какие-то подразделения, воспринимается это и преподносится, как какая-то угроза. А когда к нашим границам подвигаются базы, инфраструктура, разворачиваются новые комплексы - это вроде как и должно быть. Но это так и должно быть для тех, кто делает, но только не для нас. Мы-то понимаем, что количество угроз нарастает", - добавил президент.