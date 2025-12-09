Два дивизиона С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в начале 2018 года



Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в первые дни 2018 года, сообщил журналистам командующий четвёртой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

"В ближайшие дни мы поставим на боевое дежурство в Крыму два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", - сказал Севостьянов.

Генерал уточнил, что дивизионы уже находятся в республике. "Они уже в Крыму. Сейчас заняли места дислокации, приступили к опытному боевому дежурству. В ближайшее время, думаю, в первые дни после Нового года, сразу заступят на постоянное боевое дежурство", - сказал Севостьянов.

По его словам, это будет очередной зенитно-ракетный полк (ЗРП) в Крыму, который получил на вооружение С-400.

Военачальник напомнил, что ранее один из дислоцированных на территории республики ЗРП уже получил ЗРС С-400 "Триумф".

По его оценке, система противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму "развивается в достаточной степени и успешно".