Два дивизиона С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в начале 2018 года
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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в первые дни 2018 года, сообщил журналистам командующий четвёртой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
"В ближайшие дни мы поставим на боевое дежурство в Крыму два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", - сказал Севостьянов.
Генерал уточнил, что дивизионы уже находятся в республике. "Они уже в Крыму. Сейчас заняли места дислокации, приступили к опытному боевому дежурству. В ближайшее время, думаю, в первые дни после Нового года, сразу заступят на постоянное боевое дежурство", - сказал Севостьянов.
По его словам, это будет очередной зенитно-ракетный полк (ЗРП) в Крыму, который получил на вооружение С-400.
Военачальник напомнил, что ранее один из дислоцированных на территории республики ЗРП уже получил ЗРС С-400 "Триумф".
По его оценке, система противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму "развивается в достаточной степени и успешно".
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22.12.2017
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