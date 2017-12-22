"Вертолеты России" передали последний медицинский Ансат в 2017 году
|
|
Переданный ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) второй вертолет «Ансат» с медицинским модулем (регистрационный номер RA-20009, предположительный серийный номер 33077), построенный по контракту 2016 года АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с АО "Вертолеты России". Хелипарк Подушкино (Московская область), 02.09.2017 .
Источник: Ассоциация вертолетной индустрии
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал вертолет Ансат в медицинском исполнении. Машина будет эксплуатироваться в Костромской области. Вертолет стал последним из шести поставленных в рамках контракта 2017 года.
Вертолеты реализованы в рамках приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации". По контракту в этом году ГТЛК получит 29 машин.
"Участие холдинга "Вертолеты России" в программе развития санитарной авиации позволило сотням пациентов оперативно получить медицинскую помощь. В ряде случаев своевременная доставка вертолетом спасала человеку жизнь. В следующем году программа будет продолжена, и летный парк российских регионов пополнит более 30 современных вертолетов", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
Оборудованный новейшим медицинским модулем Ансат позволяет не только проводить плановую перевозку пациентов, но и осуществлять непрерывный мониторинг состояния пациента, поддерживать жизненно-важные функции его организма, а также, при необходимости, проводить интенсивную терапию в объеме специализированной медицинской помощи.
|
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.12.2017 Казалось бы, при чем тут Колесов: усидит ли Вадим Лигай на КВЗ?
08.12.2017 "Вертолеты России" и ГТЛК подписали договоры на поставку 31 вертолета в 2018 году
07.12.2017 "Вертолеты России" подписали контракт на поставку ГТЛК 31 вертолета
24.11.2017 "Вертолеты России" передали медицинские Ми-8МТВ-1 для Коми и НАО
23.11.2017 Программа развития санитарной авиации предусматривает создание до конца будущего года 60 медицинских вертолетов
23.11.2017 Техника "Вертолетов России" за 4 месяца спасла более 400 человек в Кировской области
21.11.2017 Виктор Кладов: мировой рынок для Ростеха не сжимается, есть новые центры роста
17.11.2017 "Вертолеты России" продемонстрировали "Ансат" потенциальным заказчикам в Пакистане