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"Вертолеты России" передали последний медицинский Ансат в 2017 году

22.12.2017 АО «Вертолеты России» 214 0
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Вертолет "Ансат" с медицинским модулем
Переданный ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) второй вертолет «Ансат» с медицинским модулем (регистрационный номер RA-20009, предположительный серийный номер 33077), построенный по контракту 2016 года АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с АО "Вертолеты России". Хелипарк Подушкино (Московская область), 02.09.2017 .
Источник: Ассоциация вертолетной индустрии

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал вертолет Ансат в медицинском исполнении. Машина будет эксплуатироваться в Костромской области. Вертолет стал последним из шести поставленных в рамках контракта 2017 года.


Вертолеты реализованы в рамках приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации". По контракту в этом году ГТЛК получит 29 машин.


"Участие холдинга "Вертолеты России" в программе развития санитарной авиации позволило сотням пациентов оперативно получить медицинскую помощь. В ряде случаев своевременная доставка вертолетом спасала человеку жизнь. В следующем году программа будет продолжена, и летный парк российских регионов пополнит более 30 современных вертолетов", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.


Оборудованный новейшим медицинским модулем Ансат позволяет не только проводить плановую перевозку пациентов, но и осуществлять непрерывный мониторинг состояния пациента, поддерживать жизненно-важные функции его организма, а также, при необходимости, проводить интенсивную терапию в объеме специализированной медицинской помощи.
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Россия
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Ансат
Компании
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Проекты
Медицина

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