Источник: Россия поставила Китаю очередную партию из десяти истребителей Су-35



Су-35СК ВВС НОАК.

Источник: sina.com.cn Су-35СК ВВС НОАК.Источник: sina.com.cn

Еще десять самолетов Пекин получит в 2018 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вторая партия из десяти истребителей Су-35 по контракту 2015 года поставлена в Китай. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

"Очередные 10 машин отгружены заказчику. Оставшиеся 10 единиц Китай получит в 2018 году", - сказал собеседник агентства.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не стали комментировать эту информацию.

Ранее источник в системе ВТС сообщил ТАСС, что первые четыре машины были поставлены еще в конце 2016 года. В ноябре 2016 года заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщил ТАСС, что Россия приступила к исполнению первого этапа обязательств по контракту с Китаем на поставку этих истребителей.

Россия и Китай в ноябре 2015 года подписали контракт на 24 истребителя Су-35. Стоимость соглашения оценивается не менее чем в $2 млрд, в договоренность входят также поставки наземного оборудования и резервных двигателей.

Су-35С (Flanker-E+, по классификации НАТО) - это глубоко модернизированный сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения "4++", созданный с применением технологий пятого поколения. Отличительными особенностями Су-35С являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция (РЛС) с большой дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых обстреливаемых целей, двигатели увеличенной мощности с управляемым вектором тяги (УВТ).