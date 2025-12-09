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Минобороны Белоруссии: вопрос об аренде РФ двух военных объектов будет решаться в 2018 г.

25.12.2017 ТАСС 83 0
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Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии
Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии.
Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк

В оборонном ведомстве пояснили, что "эти объекты создавались еще во времена СССР и сегодня выполняют практически те же задачи, что и в то время"

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Сроки аренды Российской Федерацией двух военных объектов на территории Белоруссии заканчиваются в 2020 году, в соответствии с договором от 1995 года вопрос о дальнейшем использовании Вооруженными силами РФ этих объектов должен быть решен в 2018 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Белоруссии.

В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в Минске 6 января 1995 года, России сроком на 25 лет переданы в аренду все недвижимое имущество и земельные участки, на которых располагаются 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) "Барановичи" (Ганцевичи, Брестская область) и 43-й узел связи Военно-морского флота РФ (Вилейка, Минская область). Оба объекта не обладают статусом военных баз. Согласно соглашению, плата за аренду объектов не взимается, в качестве компенсации российская сторона предоставляет Белоруссии информацию о ракетно-космической обстановке и предоставляет свои полигоны для боевых стрельб ПВО Белоруссии.

"Если в 2018 году, как положено согласно договору, представители РФ обратятся о продлении сроков аренды или прекращении аренды, вопрос этот будет решаться на государственном уровне", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве пояснили, что "эти объекты создавались еще во времена СССР и сегодня выполняют практически те же задачи, что и в то время". "В том числе, и в интересах Союзного государства, и в интересах нашей страны", - заявили в Минобороны. Там также напомнили, что на двух российских военных объектах созданы рабочие места для белорусских граждан.

Возможности объектов

Строительство ОРТУ "Барановичи" с радиолокационной станцией (РЛС) "Волга" было начато в 1984 году, но затем законсервировано. В 1997 году работы возобновились, в 2003 году РЛС была поставлена на боевое дежурство. Станция обеспечивает отслеживание пусков ракет на дальности до 5 тыс. км. В частности, с помощью РЛС осуществляется обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

43-й узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция "Антей") действует с января 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, которые несут боевое дежурство в Атлантическом, Индийском и частично Тихом океанах. Также станция ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Белоруссия
Индия
Норвегия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
NATO

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