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Комплексы С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство в Приморье

25.12.2017 ТАСС 93 0
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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Ранее воздушное пространство Приморья охраняли ЗРК С-300

ТАСС, 22 декабря. Боевые расчеты ракетных комплексов С-400 "Триумф" заступили в пятницу на боевое дежурство в Приморье, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня в Приморском крае боевые расчеты зенитного ракетного полка соединения ПВО Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне, - говорится в сообщении. - Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Приморья".

Ранее на вооружении полка стояли ЗРК С-300, которые зарекомендовали себя как надежная система ПВО. Возможности новой техники позволяют обнаруживать воздушные цели на расстоянии более 600 километров и многократно превышают показатели боевой эффективности средств ПВО иностранных государств.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

По данным Минобороны РФ, в пятницу ЗРС С-400 заступят на боевое дежурство в Ленинградской области.
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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