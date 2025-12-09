Коллегия Минобороны впервые пройдет в новом комплексе Военной академии РВСН



Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Расширенное заседание итоговой коллегии Минобороны РФ, в которой в пятницу примет участие президент Владимир Путин, впервые пройдет в здании нового комплекса Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Как сообщает военное ведомство, работы по строительству объектов первой очереди были начаты специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России в апреле текущего года, в них было задействовано свыше 2,3 тысяч человек и более 250 единиц специальной техники.

"Планировка нового корпуса позволила сконцентрировать в одном месте практически всё образовательное и научное пространство. Основу образовательного сегмента составляют учебно-тренировочные комплексы и специализированные учебно-научные лаборатории. Здесь сформирован технопарк современных и перспективных образцов учебно-тренировочных средств - с целью формирования умений и навыков по изучению образцов вооружения и специальной техники", - говорится на странице МО РФ в Facebook.

"На этапе проектирования был учтен опыт как отечественных, так зарубежных учебных заведений, что позволило выделить всю территорию академии в единый, территориально обособленный учебно-научный центр с четырьмя функциональными зонами. В их числе учебно-научный, административно-хозяйственный, спортивный кластеры и кластер перспективной застройки. Общая площадь выделенных земель с учетом имеющихся фондов академии составляет 62,87 гектара", - отмечается в сообщении.