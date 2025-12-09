Спецназ ЦВО получил партию из 16 бронемашин "Тайфун-К"



Бронеавтомобиль повышенной защищенности Тайфун-К. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Бронеавтомобиль повышенной защищенности Тайфун-К. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Партия из 16 бронеавтомобилей "Тайфун-К" c дистанционно управляемым боевым модулем поступила по гособоронзаказу на вооружение подразделений специального назначения Центрального военного округа. Об этом журналистам в пятницу сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Партия из 16 бронеавтомобилей "Тайфун-К" поступила по гособоронзаказу на вооружение спецназа Центрального военного округа, повысив его боевые возможности и обновив парк боевых машин. Новая техника принята специалистами соединений, дислоцированных в Самарской и Новосибирской областях", - сказал Рощупкин.

Бронеавтомобиль "Тайфун-К" предназначен для перевозки десанта, обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6*6, максимальная скорость 105 км/ч. Бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, также на него может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение.