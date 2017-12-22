Техмаш подвел итоги работы на международной выставке в Кувейте
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Образцы военной продукции, разработанной на базе «НИМИ им. В.В.Бахирева», на выставке вооружения и военной техники «Gulf Defence and Aerospace - 2017» в Эль-Кувейт (Кувейт).
Источник: http://tecmash.ru/
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех впервые принял участие в Международной выставке вооружения и военной техники «Gulf Defence and Aerospace - 2017», которая состоялась в Эль-Кувейт (Кувейт) с 12 по 14 декабря. Выставка организована под патронажем Министерства обороны Кувейта.
Российскую оборонную промышленность представили шесть отечественных предприятий – производителей, в том числе холдинговая компания «Техмаш». Концерн продемонстрировал образцы военной продукции, разработанной на базе «НИМИ им. В.В.Бахирева».
Представленные боеприпасы предназначены для морской, танковой и полевой артиллерии и зарекомендовали себя в различных климатических условиях, в том числе в условиях жаркого климата.
По итогам работы делегация Концерна «Техмаш» отметила, что Международная выставка Gulf Defence and Aerospace 2017 представляет большой интерес для российских производителей вооружения и военной техники, так как дает хорошую возможность представить свою продукцию потенциальным заказчикам и заключить новые контракты на поставку.
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22.12.2017
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