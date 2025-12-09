За неделю российские самолеты четырежды перехватили разведаппараты у границ
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Истребитель Су-30СМ ВКС. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские самолеты четыре раза за неделю поднимались на перехват разведывательных аппаратов у границ страны, следует из инфографики, которую публикует официальный печатный орган Минобороны, газета "Красная звезда".
Отмечается, что разведку у границ России вели 18 летательных аппаратов и один корабль.
Как следует из инфографики, нарушений воздушного пространства не допущено.
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22.12.2017
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