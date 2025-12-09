За неделю российские самолеты четырежды перехватили разведаппараты у границ



Истребитель Су-30СМ ВКС. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев Истребитель Су-30СМ ВКС. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские самолеты четыре раза за неделю поднимались на перехват разведывательных аппаратов у границ страны, следует из инфографики, которую публикует официальный печатный орган Минобороны, газета "Красная звезда".

Отмечается, что разведку у границ России вели 18 летательных аппаратов и один корабль.

Как следует из инфографики, нарушений воздушного пространства не допущено.