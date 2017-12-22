Спецназовцы из Самары учатся выживать в суровых условиях гор Западного Саяна



Cпецназ Центрального военного округа на военных учениях в горах Западного Саяна в Красноярском крае.

Источник: ЦВО Cпецназ Центрального военного округа на военных учениях в горах Западного Саяна в Красноярском крае.Источник: ЦВО

Военнослужащие соединения спецназа Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, в ходе учения начали отработку специальных задач в горах Западного Саяна в Красноярском крае.

Спецназовцы в суровых климатических условиях выполняют десантирование с вертолетов на высокогорные площадки, преодолевают скалы, склоны и ледники, проводят поисковые и разведывательно-засадные действия. Для перемещения военнослужащие используют горные лыжи, снегоступы и другое альпийское снаряжение. В помощь спецназовцам также выделены лошади орловской породы, приспособленные к передвижению на большой высоте, в гористой местности.

Учение проходит на территории Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки», оно продлится до 25 декабря, после чего военнослужащие вернутся к месту постоянной дислокации в Самарскую область.