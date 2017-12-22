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Сформированный в ЦВО артиллерийский дивизион большой мощности впервые показал свои боевые возможности

22.12.2017 Центральный военный округ 1051 0
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Тюльпан
Самоходный 240-миллимитровый миномет "Тюльпан".
Источник: ЦВО

На Тоцком полигоне в Оренбургской области завершилось первое тактическое учение с боевой стрельбой сформированного в декабре этого года в Центральном военном округе артиллерийского дивизиона на самоходных 240-миллимитровых минометах «Тюльпан».


По замыслу учения расчетам нужно было совершить марш в назначенные районы и провести стрельбы сосредоточенным огнем по подземным сооружениям и проходам условных незаконных вооруженных формирований на расстоянии около 6 тыс. метров. Военнослужащие успешно справились с поставленной задачей.


- Один снаряд весит порядка 130 кг и может сложить как картонный домик 5-этажное здание, а радиус поражения достигает одного футбольного поля. В отличие от других боеприпасов мина для «Тюльпана» может ударить по навесной траектории и разрушить не только наземные, но и подземные сооружения, что очень актуально при современных способах ведения боевых действий с незаконными вооруженными формированиями, - сказал командир артиллерийского дивизиона подполковник Александр Мусалямов.


Первый выстрел самоходного 240-миллимитрового миномета "Тюльпан".
Источник: ЦВО

240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 Тюльпан» предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом до 10 км, активно-реактивным - до 20 км.
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Продукция
2С4 Тюльпан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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