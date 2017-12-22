Сформированный в ЦВО артиллерийский дивизион большой мощности впервые показал свои боевые возможности
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Самоходный 240-миллимитровый миномет "Тюльпан".
Источник: ЦВО
На Тоцком полигоне в Оренбургской области завершилось первое тактическое учение с боевой стрельбой сформированного в декабре этого года в Центральном военном округе артиллерийского дивизиона на самоходных 240-миллимитровых минометах «Тюльпан».
По замыслу учения расчетам нужно было совершить марш в назначенные районы и провести стрельбы сосредоточенным огнем по подземным сооружениям и проходам условных незаконных вооруженных формирований на расстоянии около 6 тыс. метров. Военнослужащие успешно справились с поставленной задачей.
- Один снаряд весит порядка 130 кг и может сложить как картонный домик 5-этажное здание, а радиус поражения достигает одного футбольного поля. В отличие от других боеприпасов мина для «Тюльпана» может ударить по навесной траектории и разрушить не только наземные, но и подземные сооружения, что очень актуально при современных способах ведения боевых действий с незаконными вооруженными формированиями, - сказал командир артиллерийского дивизиона подполковник Александр Мусалямов.
|Первый выстрел самоходного 240-миллимитрового миномета "Тюльпан".
|Источник: ЦВО
240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 Тюльпан» предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом до 10 км, активно-реактивным - до 20 км.
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22.12.2017
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