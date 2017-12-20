Конфликт в Йемене стал третьей войной для "летающего танка" Т-80БВ



Танк Т-80.

Источник: rg.ru Танк Т-80.Источник: rg.ru

Вооруженный конфликт в Йемене стал третьей войной с участием разработанных в Ленинграде основных боевых танков Т-80БВ. В Сети время от времени появляются фотографии из данной "горячей точки", на которых изображены боевые машины этой модели. Опубликованное в Twitter изображение датируется 2015 г.

Видно, что танк получил попадание в переднюю часть башни кумулятивным боеприпасом - динамическая защита сработала штатно, и броня не была пробита.

Гораздо меньше повезло другим "восьмидесяткам", которые состояли на вооружении третьей бригады Республиканской гвардии. В ходе боев по крайней мере один танк был полностью уничтожен внутренним взрывом, сорвавшим башню. Другой был сильно поврежден мощным авиационным боеприпасом. В условиях Йемена восстановить такую сложную боевую машину не представляется возможным.

Т-80БВ попали в регион примерно 5 лет назад. Эти танки долгое время находились на хранении в Белоруссии, куда были вывезены из Группы Советских войск в Германии. Всего было доставлено 92 машины.

Поскольку командование белорусской армии решило сделать основной машиной Т-72, техника с газотурбинными двигателями была отправлена на базу хранения. Для них решили найти зарубежного хозяина, но долгое время сделать это не получалось.

Казалось, "летающие танки" навечно "приземлились" в братской республике, но в 2011 году стало известно, что 66 Т-80 решил приобрести Йемен.

Предпродажная подготовка проводилась на 140-м белорусском танкоремонтном заводе. Силовые установки ремонтировались в Харькове.

Йеменские военные очень гордились тем, что получили в свое распоряжение столь высокотехнологичное оружие. Первые данные о его боевом применении поступили в октябре 2014 года. В боевых действиях правительственные войска использовали эти танки против шиитских повстанцев. Сообщалось о захвате одной из машин в исправном состоянии противостоящей стороной. В последующем эта техника использовалась эпизодически. Данные об этом крайне скупы и противоречивы.

В настоящее время Т-80БВ не принимают участия в боевых действиях. Это, разумеется, не значит, что все танки вышли из строя по техническим причинам. Скорее всего, как в истории с только недавно "засветившимися" Т-72С, их просто берегут для решающих сражений.

Алексей Моисеев