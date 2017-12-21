Британские корабли сменят зенитные ракеты
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Пуск ракет Sea Ceptor с фрегата HMS Argyll.
Источник: navyrecognition.com
Военно-морские силы Великобритании завершили испытания зенитных ракет Sea Ceptor. Вчера, 20 декабря, портал navyrecognition.com сообщил о том, что британский фрегат HMS Argyll успешно провёл двойной пуск новых ракет, поразив воздушные цели.
Испытания, состоявшиеся на фрегате HMS Argyll, являются вторыми, проведёнными в текущем году и завершают цикл испытаний, необходимый для приёма новых ракет на вооружение ВМС Великобритании. В сентябре с этого же фрегата был осуществлён одиночный пуск ракеты Sea Ceptor. На этот раз испытания проходили в режиме "сложного сценария", когда кораблю нужно было перехватить сразу две цели.
Разработка ракет Sea Ceptor ведётся компанией MBDA по заказу Минобороны Великобритании в рамках проекта Future Local Area Air Defence System (FLAADS). Новая ракета способна развивать скорость до 3500 км/ч, что позволяет ей уничтожать различные воздушные объекты, включая сверхзвуковые ракеты.
Испытания ракет Sea Ceptor
Планируется, что Sea Ceptor заменят ракеты Sea Wolf, которыми вооружены корабли проекта Type 23, а также будут использоваться на перспективных фрегатах Type 26. Масса новой ракеты составляет 99 кг, длина — 3,2 м, диаметр — 166 мм, дальность полёта превышает 25 км. Sea Ceptor планируется использовать на британских фрегатах, которые должны обеспечивать прикрытие авианосцев и стратегических атомных субмарин. Ключевым отличием Sea Ceptor от Sea Wolf станет то, что новые ракеты способны защищать не только корабль, на котором они установлены, но и другие боевые единицы в радиусе своего действия.
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21.12.2017
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