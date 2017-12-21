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Новый пакет санкций США не является неожиданностью, это попытка заставить другие страны отказаться от российского оружия - Кожин

22.12.2017 Интерфакс-АВН 1161 0
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Бронированный модульный автомобиль К-63968 "Тайфун-К" Военной полиции Вооруженных сил России из числа первой партии в 30 единиц, переданной Российской армии в 2014 году, Сирия.
Источник: vk.com/milinfolive

Кубинка (Московская область). 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Новые американские санкции не стали сюрпризом для российской оборонки, заявил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Владимир Кожин.

"Как вы знаете, наши американские друзья готовят очередной новогодний подарок, новый пакет санкций. Ряд наших предприятий уже узнали об этих подарках, в конце января будет объявлено еще многое другое. Для нас это не представляет неожиданности, мы понимаем, куда это все ведет", - заявил В.Кожин в ходе церемонии вручения национальной премии "Золотая идея" в парке Минобороны РФ "Патриот".

Он отметил, что Запад оказывает жесткое давление на потенциальных покупателей российского оружия.

"Пытаются ломать буквально через колено людей, чтобы заставить их отказаться от приобретения нашего оружия", - подчеркнул В.Кожин.

По его словам, западные санкции являются способом конкуренции на рынке вооружения. "Анализируя ситуацию, мы все больше приходим к тому, что кроме агрессивного неприкрытого политического давления на нашу страну, все больше эти санкции, списки и иные технологические методы являются методами крайне недобросовестной, жесткой конкурентной борьбы", - отметил В.Кожин.

"В этих условиях мы работаем и будем работать. Даже в таких беспрецедентных условиях страны хотят покупать наше оружие", - подчеркнул помощник президента РФ по ВТС.

Осенью госдепартамент США опубликовал список из более 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам. В перечень вошли "Ростех" и ряд его холдингов, ОАК, ОСК, "Алмаз-Антей" и другие. Также в списке фигурируют ФСБ, СВР и ГРУ.

Как сообщалось, к концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные санкции в отношении юридических и физических лиц, которые сотрудничают с российскими предприятиями из санкционного списка.

Россия поставит в 2017 году на экспорт вооружение и военную технику на сумму около $14 млрд, сообщал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 20 февраля в Абу-Даби в рамках оборонной выставки "Айдекс-2017". 19 сентября Д.Мантуров сообщил, что более 100 стран получают российскую военную технику.

В конце августа глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что весь портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $47-50 млрд.
21.12.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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ОАЭ
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США
Компании
Алмаз-Антей
ГРУ
Минoбороны РФ
ОАК
ОСК
Ростех
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Мантуров Денис
Шугаев Дмитрий

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