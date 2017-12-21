РФ и Сербия прорабатывают новые контракты на поставку оружия, заявил Кожин
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Флаги Сербии и России.
КУБИНКА (Московская область), 21 дек - РИА Новости. Россия и Сербия прорабатывают новые контракты на поставку вооружений, заявил журналистам в четверг помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.
"Сейчас мы изучаем заявки от сербской стороны. Пока о конкретных образцах военной техники рано говорить, но уже сейчас понятно, что в следующем году мы продолжим ВТС с Сербией. У нее есть большие планы по переоснащению своей армии, они находятся в непростых условиях, тем не менее контракты обсуждаются", - сказал он.
Кожин отметил, что Россия признательна Сербии за ее последовательную позицию и отказ от присоединения к санкциям против Москвы, напомнив, что в 2017 году Белград получил партию российской авиатехники (шесть истребителей МиГ-29).
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21.12.2017
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