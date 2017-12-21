Россия и Саудовская Аравия до конца года согласуют поставки С-400



Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

КУБИНКА (Московская область), 21 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия до конца года решат все вопросы, связанные с поставкой зенитных ракетных систем С-400 и других вооружений, заявил журналистам в четверг помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин

"С Саудовской Аравией был подписан целый пакет соглашений, в том числе и по С-400, по тому же автомату Калашникова рассматривается организация производства на территории этой страны. Что касается более сложных систем, то сейчас обсуждаются технологические вопросы и финансовые аспекты. Надеюсь, что к концу этого года на все оставшиеся вопросы мы получим ответы", - сказал он.