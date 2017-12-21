Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ: cамолеты C-130 Hercules будут оснащены беспилотниками по заказу Пентагона

22.12.2017 АвиаПорт.ru 233 0
0
Понравилась новость?
 0
C-130J-SOF
C-130J-SOF - вариант для поддержки войск специального назначения.
Источник: Lockheed Martin

Траспортные самолеты C-130 Hercules по заказу Министерства обороны США будут оснащены системой по размещению на борту и запуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил журнал Popular Mechanics.

Беспилотники, размещенные на "Геркулесах", должны будут выполнять различные функции - от сбора разведданных до уничтожения противника.

По данным издания, Управление перспективных исследовательских программ Пентагона разместило у двух компаний - General Atomics Aeronautical Systems и Dynetics - заказ на разработку "готовых предварительных проектов", а также "проведение испытаний индивидуальных компонентов системы". Журнал отмечает, что, другими словами, на данном этапе речь идет о разработке прототипа рабочих беспилотников, все компоненты которых успешно прошли тестирование. Дроны получили название Gremlins по имени фантастических существ, якобы живущих в механизмах самолетов, происками которых английские и американские летчики во время Второй мировой войны объясняли неполадки техники.

Предполагается, что Gremlins будут представлять собой маленькие БПЛА с низкой себестоимостью, которые могут быть оснащены различным оборудованием для широкого ряда целей. Каждый дрон сможет нести груз массой до 27 кг, а радиус его полета будет составлять до 482 км от воздушного судна.

Журнал отмечает, что во время военных действий Gremlins смогут определять цели, например, вражеские беспилотники, штабы или расположения радиолокационных систем. Такие аппараты смогут также выполнять фактически функцию крылатых ракет и уничтожать цели. В мирное время дроны будут собирать разведданные об объектах потенциальных противников. Отмечается, что хотя располагаться и запускаться Gremlins будут только с C-130 Hercules, осуществлять управление ими можно будет также с других самолетов, а именно с истребителей F-22 и F-35.

Следующая фаза проекта, которая предполагает непосредственное размещение дронов на борту самолетов и их запуск, наступит, по данным издания, не ранее 2019 года.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат АвиаПорт.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
C-130
F-22
F-35
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 17:37
  • 58
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 23.12 17:35
  • 5708
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 17:33
  • 115
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 23.12 17:30
  • 9
F-35. Южная Корея может купить больше
  • 23.12 17:26
  • 11
Винтокрылый страж: улучшенная версия
  • 23.12 16:57
  • 33
Су-57 поднялся выше "Раптора"
  • 23.12 16:43
  • 34
Контракт на поставку ТЗМ для ЗРС С-500 "Прометей" может быть подписан в 2018 году
  • 23.12 16:15
  • 106
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 23.12 15:51
  • 59
Крутое пике российской промышленности
  • 23.12 15:48
  • 1
Не поддаваясь на провокации. Как Россия ответит на новую гонку вооружений
  • 23.12 14:08
  • 5
Россия предоставит Турции кредит на оплату части контракта по С-400
  • 23.12 14:06
  • 2
СМИ: США готовят план нападения на КНДР
  • 23.12 13:13
  • 17
Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета
  • 23.12 12:58
  • 4
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 23.12 11:28
  • 15
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы