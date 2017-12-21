СМИ: cамолеты C-130 Hercules будут оснащены беспилотниками по заказу Пентагона
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C-130J-SOF - вариант для поддержки войск специального назначения.
Источник: Lockheed Martin
Траспортные самолеты C-130 Hercules по заказу Министерства обороны США будут оснащены системой по размещению на борту и запуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил журнал Popular Mechanics.
Беспилотники, размещенные на "Геркулесах", должны будут выполнять различные функции - от сбора разведданных до уничтожения противника.
По данным издания, Управление перспективных исследовательских программ Пентагона разместило у двух компаний - General Atomics Aeronautical Systems и Dynetics - заказ на разработку "готовых предварительных проектов", а также "проведение испытаний индивидуальных компонентов системы". Журнал отмечает, что, другими словами, на данном этапе речь идет о разработке прототипа рабочих беспилотников, все компоненты которых успешно прошли тестирование. Дроны получили название Gremlins по имени фантастических существ, якобы живущих в механизмах самолетов, происками которых английские и американские летчики во время Второй мировой войны объясняли неполадки техники.
Предполагается, что Gremlins будут представлять собой маленькие БПЛА с низкой себестоимостью, которые могут быть оснащены различным оборудованием для широкого ряда целей. Каждый дрон сможет нести груз массой до 27 кг, а радиус его полета будет составлять до 482 км от воздушного судна.
Журнал отмечает, что во время военных действий Gremlins смогут определять цели, например, вражеские беспилотники, штабы или расположения радиолокационных систем. Такие аппараты смогут также выполнять фактически функцию крылатых ракет и уничтожать цели. В мирное время дроны будут собирать разведданные об объектах потенциальных противников. Отмечается, что хотя располагаться и запускаться Gremlins будут только с C-130 Hercules, осуществлять управление ими можно будет также с других самолетов, а именно с истребителей F-22 и F-35.
Следующая фаза проекта, которая предполагает непосредственное размещение дронов на борту самолетов и их запуск, наступит, по данным издания, не ранее 2019 года.
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21.12.2017
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