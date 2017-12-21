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Прошедшие глубокую модернизацию на "Мотор-Сич" советские вертолеты Ми-2 поступили на вооружение Нацгвардии

22.12.2017 АвиаПорт.ru 442 0
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Вертолет SM232
Сборка первого прототипа ударного вертолета под обозначением SM232, создаваемого на базе советского Ми-2, на одесском предприятии «Юмик Аэроспейс».
Источник: :www.ukraineindustrial.info

омандование Национальной гвардии Украины приняло на вооружение военный вертолет Ми-2 МСБ, модернизированный на предприятии "Мотор-Сич" в Запорожье.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", торжественная церемония передачи командующему Нацгвардии Украины Юрию Аллерову вертолета с запорожским двигателем АИ-450 прошла на вертолетной площадке летно-испытательного комплекса ОАО "Мотор-Сич".

Как рассказали в руководстве предприятия, в рамках реализации вертолетной программы, предусматривающей модернизацию старых машин, а также разработку и сертификацию вертолета собственной конструкции, предприятие модернизировало и оборудовало современным двигателем вертолет Ми-2, построенный еще в советское время. В результате модернизации вертолет получил большую маневренность, существенное снижение расхода топлива, двукратное увеличение межремонтного ресурса двигателей, повышение дальности и высоты (до 7 км) полета.

По словам президента ОАО "Мотор-Сич" Вячеслава Богуслаева, украинский модернизированный вертолет в три раза дешевле иностранных аналогов. "В этом вертолете все новое - двигатели новые, редуктор новый, лопасти новые. Он будет летать. Мы даем гарантию 8 лет. Плюс 4 года по техсостоянию. То есть, 12 лет бюджет области, бюджет страны освобождается от колоссальных затрат на приобретение иностранной техники", - рассказал он.

Также В.Богуслаев сообщил, что на данный момент в Украине имеется "с учетом разрушенного ДОСААФ" около 200 послежащих восстановлению вертолетов, из них 70 находятся в хорошем состоянии, поэтому "Мотор-Сич" намерена продолжить модернизацию вертолетов.

Кроме того, в 2018 году предприятие готовится презентовать свой новый вертолет "Надія", который в 2019 году будет изготовлен в количестве 30 единиц.

Ю.Аллеров отметил важность для Украины и украинской армии вертолетной программы. " Это рабочие места, это наша экономика, это заработная плата. И все это остается в Украине. Поэтому нужно поднимать свое производство для того, чтобы мы имели свою перспективу развития. И даже углубленная модернизация - это путь, по которому мы выйдем", - отметил он.

Кроме того, Ю.Аллеров сообщил, что в планах Нацгвардии в нынешнем году - пополнить авиапарк воинского формирования двумя вертолетами Ми-2, в следующем году - тремя вертолетами Ми-8, а также в течение года подготовить 15 летчиков.
21.12.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
АИ-450
Ми-2
Ми-8
Компании
Мотор Сич
Росгвардия
Персоны
Богуслаев Вячеслав

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