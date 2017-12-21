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Ракетный удар Су-25 сняли из кабины

22.12.2017 Lenta.ru 757 0
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Штурмовики Су-25СМ3. Архивное фото
Штурмовики Су-25СМ3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В сети появилось видео, на котором российский штурмовик Су-25 наносит удары ракетами по условным целям. Ролик опубликовал телеканал "Звезда".

В ходе учений, прошедших 13 декабря в Ставропольском крае, применялись неуправляемые ракеты. Пилоты также вступили в воздушный бой на высоте 400 метров.

Помимо этого, на учениях были отработаны маневры нанесения ударов по наземным целям и тактика воздушного боя. Такие элементы, как горизонтальные и вертикальные "бочки", виражи, петлю Нестерова, "горки" с большими углами наклона, боевые развороты были выполнены пилотами в составе боевой пары на Су-25СМ3. Всего к учениям было привлечено около 100 человек.
21.12.2017
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Польша
Россия
Продукция
Су-25
Проекты
Военные учения

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