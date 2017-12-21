Ракетный удар Су-25 сняли из кабины
|
|
Штурмовики Су-25СМ3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В сети появилось видео, на котором российский штурмовик Су-25 наносит удары ракетами по условным целям. Ролик опубликовал телеканал "Звезда".
В ходе учений, прошедших 13 декабря в Ставропольском крае, применялись неуправляемые ракеты. Пилоты также вступили в воздушный бой на высоте 400 метров.
Помимо этого, на учениях были отработаны маневры нанесения ударов по наземным целям и тактика воздушного боя. Такие элементы, как горизонтальные и вертикальные "бочки", виражи, петлю Нестерова, "горки" с большими углами наклона, боевые развороты были выполнены пилотами в составе боевой пары на Су-25СМ3. Всего к учениям было привлечено около 100 человек.
|
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.12.2017 «Соколы» Порошенко спешат на войну с Россией
20.12.2017 Ни разу не промазали
20.12.2017 В единой маскировочной расцветке
13.12.2017 Взяли тепленьким
30.11.2017 Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
20.11.2017 Российские Силы спецопераций впервые задействованы на учениях ОДКБ в Таджикистане
15.11.2017 Самолеты ВКС доставили киргизских военных в Таджикистан на учения по антитеррору
15.11.2017 В Таджикистане пройдет официальное открытие учений ОДКБ