Ракетный удар Су-25 сняли из кабины



Штурмовики Су-25СМ3. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Штурмовики Су-25СМ3. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В сети появилось видео, на котором российский штурмовик Су-25 наносит удары ракетами по условным целям. Ролик опубликовал телеканал "Звезда".

В ходе учений, прошедших 13 декабря в Ставропольском крае, применялись неуправляемые ракеты. Пилоты также вступили в воздушный бой на высоте 400 метров.

Помимо этого, на учениях были отработаны маневры нанесения ударов по наземным целям и тактика воздушного боя. Такие элементы, как горизонтальные и вертикальные "бочки", виражи, петлю Нестерова, "горки" с большими углами наклона, боевые развороты были выполнены пилотами в составе боевой пары на Су-25СМ3. Всего к учениям было привлечено около 100 человек.