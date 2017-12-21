Путин прервал заседание Совета по культуре из-за срочного звонка
|
|
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству. 21 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Путин прервал заседание Совета по культуре и искусству из-за срочного телефонного звонка.
"Вы знаете, я прошу меня извинить. У меня вот здесь много очень записок, я с удовольствием каждому предоставлю слово. Но мне нужно срочно подойти к телефону. Если мы договоримся, что я сейчас переговорю, я готов вернуться и продолжить", - сказал Путин, обращаясь к участникам заседания.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что в четверг президент проведет ряд международных телефонных разговоров.
На заседании Совета по культуре и искусству обсуждаются вопросы совершенствования государственной политики в этой области и другие актуальные темы. Традиционно в нем участвуют известные деятели культуры и искусства.
|
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.12.2017 У России есть долгосрочная стратегия военного присутствия в Средиземном море - Саблин
22.12.2017 Первый российский авиадвигатель большой тяги будет сертифицирован в 2025 году - разработчик
22.12.2017 План по экспорту оружия-2017 будет выполнен, заявил Кожин
22.12.2017 Администрация США одобрила первую продажу летального оружия Украине
22.12.2017 Путин ограничил численность заграничного аппарата МВД
22.12.2017 Путин рассказал о способах предупреждения возможной агрессии против России
22.12.2017 Путин 22 декабря проведет заседание коллегии Минобороны и посетит академию РВСН
22.12.2017 Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны