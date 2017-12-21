Путин прервал заседание Совета по культуре из-за срочного звонка



Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству. 21 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству. 21 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Путин прервал заседание Совета по культуре и искусству из-за срочного телефонного звонка.

"Вы знаете, я прошу меня извинить. У меня вот здесь много очень записок, я с удовольствием каждому предоставлю слово. Но мне нужно срочно подойти к телефону. Если мы договоримся, что я сейчас переговорю, я готов вернуться и продолжить", - сказал Путин, обращаясь к участникам заседания.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что в четверг президент проведет ряд международных телефонных разговоров.

На заседании Совета по культуре и искусству обсуждаются вопросы совершенствования государственной политики в этой области и другие актуальные темы. Традиционно в нем участвуют известные деятели культуры и искусства.