Кремль: поставки летального оружия Киеву могут подогреть горячие головы националистов



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что поставки летального оружия на Украину могут подогреть горячие головы националистов, стремящихся вновь развязать кровопролитие в Донбассе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Реакция Москвы на возможные поставки летального оружия на Украину хорошо известна. Наверное, это лишний раз подогреет и без того горячие головы националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования на Донбассе, и абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что официальных заявлений со стороны Вашингтона не было.

«Но я хочу обратить внимание на то, что были опровержения официальные из Вашингтона, эти сообщения американской прессы не соответствуют действительности. Пока официальных решений на этот счет не принималось», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые поставки летального оружия Украине. Однако в американском Госдепартаменте заявили, что Вашингтон пока не принимал решения по поставкам оружия Украине, но не исключает такой возможности.

Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что решение США поставлять летальное оружие Киеву вызвало тревогу в Донбассе.