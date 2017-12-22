Программа вооружений навела Le Temps на мысли о подготовке России к новому конфликту 



Военнослужащие ВС РФ.

Источник: МО РФ Военнослужащие ВС РФ.Источник: МО РФ

В ближайшие дни президент России Владимир Путин утвердит Государственную программу вооружения на 2018—2027 годы, положения которой уже сейчас заставляют задуматься о том, готовится ли Кремль к новому конфликту после Грузии, Украины и Сирии, сообщает Le Temps. В последние годы страна активно бряцает оружием и напоминает о своей военной мощи и даже во времена серьёзных финансовых трудностей сохраняет паритет с США.

«После Грузии, Украины и Сирии Кремль готовится к новому конфликту? Дипломаты и военные эксперты с нетерпением ждут подробного ответа на этот вопрос от Государственной программы вооружения на 2018—2027 годы, которая должна быть утверждена 22 декабря президентом Владимиром Путиным», — сообщает Le Temps.

Некоторые положения документа в понедельник уже всплыли в российской прессе. Как отмечает французское издание, ссылаясь на газету «Коммерсант», в числе приоритетов программы — системы ядерного сдерживания, высокоточное оружие, а также развитие сил общего назначения.

Особое место в программе занимает гиперзвуковое оружие. Россия также закупит несколько стратегических ракетоносцев Ту-160М2 и параллельно будет разрабатывать сверхзвуковой бомбардировщик нового поколения ПАК ДА.

Также в планах строительство нового поколения атомных стратегических ракетоносцев класса «Борей-Б» и закупка атомных ракетоносцев нового поколения типа «Хаски». Расходы на ВМФ были приравнены к расходам на другие рода войск. Как пишет издание, «Москва, кажется, отказалась от идеи» поставки на флот новых авианосцев и больше внимания уделяет фрегатам и ракетным крейсерам.

Десятилетняя государственная программа должна была вступить в силу в 2016 году, однако из-за нестабильной экономической ситуации было решено её отложить. Не считая паузы в этом году, расходы на оборону не переставали подниматься в течение последнего десятилетия, а после 2014 года темп роста и вовсе увеличился.

«Российские власти регулярно напоминают другим странам, что Россия может их уничтожить. С этой же целью Россия, даже во времена серьёзных финансовых трудностей, во что бы то ни стало сохраняет паритет с США», — утверждает военный эксперт Александр Гольц.

Ещё больше осложняет дело то, что Россия отозвала своих офицеров из Совместного центра по координации и контролю в Донбассе.

«Владимир Путин, кажется, начинает действовать так, чтобы создать более широкое поле для возможной более глубокой и масштабной атаки на Украину», — отметил бывший президент Украины Леонид Кравчук во время общения с журналистами на полях конференции «Украина — НАТО. Год сближения и интеграции».

Однако военные возможности России ограничены, а российская армия отстаёт по технологическим возможностям от армии НАТО, сообщает Le Temps.

«Сирия была отличным испытательным полигоном для обновления доктрин применения, — отмечает военный эксперт, пожелавший остаться неизвестным. — Но у России нет возможности вести длинную и сложную кампанию».