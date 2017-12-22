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Программа вооружений навела Le Temps на мысли о подготовке России к новому конфликту 

22.12.2017 RT 1739 6
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: МО РФ

В ближайшие дни президент России Владимир Путин утвердит Государственную программу вооружения на 2018—2027 годы, положения которой уже сейчас заставляют задуматься о том, готовится ли Кремль к новому конфликту после Грузии, Украины и Сирии, сообщает Le Temps. В последние годы страна активно бряцает оружием и напоминает о своей военной мощи и даже во времена серьёзных финансовых трудностей сохраняет паритет с США.


«После Грузии, Украины и Сирии Кремль готовится к новому конфликту? Дипломаты и военные эксперты с нетерпением ждут подробного ответа на этот вопрос от Государственной программы вооружения на 2018—2027 годы, которая должна быть утверждена 22 декабря президентом Владимиром Путиным», — сообщает Le Temps.


Некоторые положения документа в понедельник уже всплыли в российской прессе. Как отмечает французское издание, ссылаясь на газету «Коммерсант», в числе приоритетов программы — системы ядерного сдерживания, высокоточное оружие, а также развитие сил общего назначения.


Особое место в программе занимает гиперзвуковое оружие. Россия также закупит несколько стратегических ракетоносцев Ту-160М2 и параллельно будет разрабатывать сверхзвуковой бомбардировщик нового поколения ПАК ДА.


Также в планах строительство нового поколения атомных стратегических ракетоносцев класса «Борей-Б» и закупка атомных ракетоносцев нового поколения типа «Хаски». Расходы на ВМФ были приравнены к расходам на другие рода войск. Как пишет издание, «Москва, кажется, отказалась от идеи» поставки на флот новых авианосцев и больше внимания уделяет фрегатам и ракетным крейсерам.


Десятилетняя государственная программа должна была вступить в силу в 2016 году, однако из-за нестабильной экономической ситуации было решено её отложить. Не считая паузы в этом году, расходы на оборону не переставали подниматься в течение последнего десятилетия, а после 2014 года темп роста и вовсе увеличился.


«Российские власти регулярно напоминают другим странам, что Россия может их уничтожить. С этой же целью Россия, даже во времена серьёзных финансовых трудностей, во что бы то ни стало сохраняет паритет с США», — утверждает военный эксперт Александр Гольц.


Ещё больше осложняет дело то, что Россия отозвала своих офицеров из Совместного центра по координации и контролю в Донбассе.


«Владимир Путин, кажется, начинает действовать так, чтобы создать более широкое поле для возможной более глубокой и масштабной атаки на Украину», — отметил бывший президент Украины Леонид Кравчук во время общения с журналистами на полях конференции «Украина — НАТО. Год сближения и интеграции».


Однако военные возможности России ограничены, а российская армия отстаёт по технологическим возможностям от армии НАТО, сообщает Le Temps.


«Сирия была отличным испытательным полигоном для обновления доктрин применения, — отмечает военный эксперт, пожелавший остаться неизвестным. — Но у России нет возможности вести длинную и сложную кампанию».
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат RT
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Страны
Грузия
Россия
Сирия
Украина
Франция
Продукция
Ту-160
Персоны
Путин Владимир
Проекты
955 Борей
NATO
Авианосец
ГЗЛА
Хаски
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
Воин3D
1412
№1
22.12.2017 08:36
Цитата, q
Однако военные возможности России ограничены, а российская армия отстаёт по технологическим возможностям от армии НАТО, сообщает Le Temps.
Вот хорошо. Думайте так и дальше, до тех пор пока наши танки на берегах Сены и Рейна не увидите. Прошлый раз вы сколько провоевали? Месяц? Сейчас и недели не продержитесь.
+1
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RU
Vadim Martinov
95
№2
22.12.2017 14:05
Может жахнем!! )))
+1
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RU
Лекс
213
№3
22.12.2017 16:30
Именно "бряцание" нашего бюджета против бюджета США.
Они то белые и пушистые. Они же не скидывали ядерных бомб на Японию, они же не развязывали войны в Ираке, они же не бомбили Югославию и т.д. и т.п.
Смешно читать.
Опять галимая пропаганда.
А так согласен с Воином. Пусть и дальше думают именно так.
+3
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RU
штурм
3295
№4
22.12.2017 16:35
Цитата, q
Российские власти регулярно напоминают другим странам, что Россия может их уничтожить.

РОССИЯ ХОТЯ БЫ НАПОМИНАЕТ, а сша и нато взяли и уничтожили за последние двадцать пять лет 4 государства - Афганистан, Ирак, Югославия, Ливия, не получилось только с Сирией, Россия вмешалась и спасла Сирию от катастрофы...

под прицелом сша Иран, Северная Корея, скоро рванёт на Украине с новой силой.....
+3
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RU
Лекс
213
№5
22.12.2017 16:40
Цитата, q
скоро рванёт на Украине с новой силой.....
Да они только этого и ждут, чем ближе к нам, тем лучше для них.
На Украине раздрай полный, даже дети порой не разговаривают с родителями на эту тему, потому что полный абзац.
Только упыри у кормушки и получают выгоду из каждого скандального события.
Впрочем, так везде. Просто там уже явная клиника.
+3
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AU
gvinpin
178
№6
22.12.2017 18:02
Цитата, q
Однако военные возможности России ограничены, а российская армия отстаёт по технологическим возможностям от армии НАТО, сообщает Le Temps.
Ну и не писяйте кипятком. Нет никакой угрозы. Вы самые крутые пацаны, вы вооружение наращиваете только для защиты? Вы хорошие парни?
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